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齊濱英製作 「冰建世界」獲洛獨立電影節最佳長篇紀錄片獎

記者楊青/洛杉磯報導
由洛杉磯華裔電影人齊濱英領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，以四年真實記錄中國哈爾濱上萬名農民工建設冰城的過程，榮獲洛杉磯獨立電影節最佳長篇紀錄片獎。（齊濱英提供）
由洛杉磯華裔電影人齊濱英領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，以四年真實記錄中國哈爾濱上萬名農民工建設冰城的過程，榮獲洛杉磯獨立電影節最佳長篇紀錄片獎。（齊濱英提供）

2022洛杉磯獨立電影節優秀影片名單近日揭曉，由洛杉磯華裔電影人齊濱英領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，以對中國哈爾濱上萬名農民工建設冰城長達四年的真實記錄，在激烈競爭中脫穎而出，榮獲最佳長篇紀錄片獎。

作為獨立製片人創作和拍攝製作作品的選拔推廣及獎勵平臺，洛杉磯獨立電影節今年設獎故事片、長篇紀錄片、短篇紀錄片、喜劇短片、動作片、學生作品等十多個項目，來自世界各地數百部影片參加角逐。

「非常榮幸能夠獲獎」，齊濱英表示，這是她多年創作單本片和電視連續劇之後首次嘗試紀錄片，而影片記錄的是家鄉黑龍江的冰雪世界，讓全世界觀眾見到家鄉的冰雪之美，更多了喜悅。

「冰建世界」記錄的是黑龍江哈爾濱太陽島冰雪世界，以冰雪世界的美輪美奐作為背景，記錄上萬名農民工在極寒隆冬中建設冰城的故事。生長在哈爾濱的齊濱英，從小在家門前小小的自製冰燈下溫馨度過童年的冬天，但直到2018年她回中國拍攝一個故事片時，才有機會走進哈爾濱的冰雪大世界，現場超過1萬名農民工在短短15天内妙手生花，打造60個主題的巨大冰城，深深感動她。

由洛杉磯華裔電影人齊濱英領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，以對中國哈...
由洛杉磯華裔電影人齊濱英領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，以對中國哈爾濱上萬名農民工建設冰城長達四年的真實記錄，榮獲洛杉磯獨立電影節最佳長篇紀錄片獎。（齊濱英提供）
由洛杉磯華裔電影人齊濱英領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，以四年真實...
由洛杉磯華裔電影人齊濱英領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，以四年真實記錄中國哈爾濱上萬名農民工建設冰城的過程，榮獲洛杉磯獨立電影節最佳長篇紀錄片獎。（齊濱英提供）

東三省是中國最寒冷的地方，地處最北的哈爾濱，每年12月滴水成冰。齊濱英說，冰松花江12月開始凍結，河冰三尺厚的時候，工人們開始採冰，然後用伐木的大鋸將冰塊切割，拉到冰雪大世界現場，再由專門壘牆和砌冰的工人將這些大冰塊抛光加工，然後用水將其粘合成型。當地農人以往在入秋之後休耕走往南方打工，有了冰雪世界之後，農民工們每年12月中旬都會回到哈爾濱，一年兩年三年，成為冰雪世界的頂梁柱，從北京圓明園到美國的迪士尼樂園，從南國的棕櫚樹到雨林的小蘑菇和北方的茅草房，每個景別都輕車熟路，美輪美奐。

「農民工真是辛苦」，齊濱英說，零下將近30度的嚴寒，農民工常常每天工作12個小時，住在有暖氣的簡單工棚裏，飯菜冒著熱氣上來沒幾分鐘就變成了冰碴，雙手凍得連拿筷子都拿不穩，為讓冰城最美地展示給來自全世界遊客，農民工付出了艱苦卓絕的努力。

她說，以前認為冰燈的設計者太厲害了，但真正走進冰雪世界，走進農民工的生活，才發現讓人震撼的是這些普普通通的農民工。

從2018到2022年，冰建世界前後耗時近四年，2020年3月開始美中斷航，攝製組只能美中兩邊分頭行動，齊濱英在洛杉磯通過網絡坐陣指揮並進行後期剪輯，終於在2021年底殺青。

由洛杉磯華裔電影人齊濱英領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，以對中國哈...
由洛杉磯華裔電影人齊濱英領銜製作的「冰建世界（Ice World）」，以對中國哈爾濱上萬名農民工建設冰城長達四年的真實記錄，榮獲洛杉磯獨立電影節最佳長篇紀錄片獎。（齊濱英提供）

90年代中期從舞蹈轉行電影創作，齊濱英曾創作「我們一家人」，「愛的瞬間」等電影劇本，2003年創作的「走進高一」，討論高中生心理的背叛和家庭矛盾，獲得飛天二等獎；2010年「冤家親家」，講述從改革開放開始跨越30年間黑龍江兩個家庭分分合合的故事，再獲獎。

通過此片增加了對紀錄片電影人的尊重。她說，為拍攝冰建世界，劇組常常在嚴寒中一幹就是一天，連機器都需要特別保護，而農民工故事的挖掘和溝通都是挑戰。因為是多年完成的作品，所以找到同樣的農民工都不容易，有時計劃要拍攝某個人，但農民工會臨時告訴你他今天不來，因為過節家裏要殺豬離不開。

齊濱英說，自己用四年完成「冰建世界」，很難想象一些記錄片耗時十年或更長時間，名利方面都放一邊，值得致敬。

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