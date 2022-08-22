亞市議員候選人王愛琳募款餐會 對選舉有信心

亞凱迪亞（Arcadia）第三區華裔候選人王愛琳（Eileen Wang，右五）20日舉辦第三次募款餐會，獲得僑界代表們支持。( 記者張宏／攝影）

亞凱迪亞 （Arcadia）第三區華裔候選人王愛琳（Eileen Wang）20日舉辦第三次募款餐會，她表示，自己是第三選區的唯二候選人，新面孔，優勢大，服務社區熱情高，對於選舉結果有信心。

王愛琳表示，8月12日是候選人報名截止日，她是第三選區的兩位候選人之一。她會在未來兩個月掃街拜票，記錄選民的訴求，希望在勝選後能切實兌現市民的訴求，特別是社區治安和交通議題。她競選理念著重在公安、遊民 和交通三方面。這幾年亞市的治安惡化，很多人晚上都不敢出門散步，但市府礙於預算，無法擴充警力。她當選後希望能增加公共道路的監控攝像頭，提升民眾的安全感。遊民問題至今都沒有妥善的解決方案，她希望能和市議會同僚一起商量出更好的對策。此外，亞市市區的交通狀況比較差，特別是Sunset大街，放學時間交通擁塞，給家長學生和市民帶來困擾。

此外，當下五名市議員時常出現3：2 的分歧，王愛琳也希望能彌合矛盾，讓大家更好為城市服務。她認為自己的優勢在於有熱情有經驗，且沒有政治包袱。沒有一個候選人能像她一樣，從早上8點多拜票到晚上9點多，她會為亞市帶來新鮮血液和實用政策。她雖然沒有從政經歷，但也無政治壓力，她的老闆只有三區的居民。

當天的募款餐會集結兩岸華人 僑團代表，包括張素久、馬樹榮、徐和生、 周德昭等人，大家都希望王愛琳能當選，為華人發聲。

王愛琳是亞市商會和扶輪社成員也是鑽石吧獅子會理事，以及亞凱迪亞守望相助（Neighbor Watch Arcadia）計劃負責人，多年服務商會和社區，在疫情期間為亞市警局消防局和老人中心捐贈PPE物品等。