台師大校長訪洛城 校友熱情招待

國立台灣師範大學校長吳正己(左)和美國南加州國立台灣師範大學校友會會長黃美月。(記者王若然/攝影)

正值國立台灣師範大學百年校慶之際,校長吳正己近日率九位同仁訪問美國,19日來到洛杉磯。美國南加州 國立台灣師範大學校友會、國立台灣師範大學全國校友總會當天舉辦晚宴,熱情歡迎師長來訪。

本次師大訪問團由校長吳正己率領,還有印永翔副校長,李忠謀副校長等共九人。吳正己校長說,隨著疫情趨緩,又為了慶祝師大百歲生日,特意籌劃了本次訪美之旅,共到訪七個城市,包括華盛頓特區、紐約、波士頓、洛杉磯、聖地牙哥、舊金山、奧斯汀等。吳正己說,師大校友遍布全美,這次走訪也為了看看校友,聯絡感情。

除了與校友聚會,師大訪問團還拜訪了姐妹校,與馬里蘭大學(University of Maryland)、洛杉磯加大 (UCLA)及 德州大學奧斯汀分校(The University of Texas at Austin, UT-Austin)進行交流。 德州大學奧斯汀分校也是吳正己的母校,雙方就工程及教育領域進行學生交流、共同研究、短期實習及台灣研究中心合作等主題深入討論,成果豐碩。師大與洛杉磯加大有師生交換項目,此次會面中,雙方也討論到此一議題。

美國南加 州國立台灣師範大學校友會會長黃美月介紹,南加州的師大校友都對師大代表團的來訪非常興奮,當天有100多位校友參加了晚宴。在晚宴上,校長吳正己為校友介紹國立台灣師範大學近年校務發展現況及百年校慶活動規劃。台灣駐洛杉磯經濟文化辦事處副處長林暉程也參加了當天的晚宴。

美國南加州國立台灣師範大學校友會會長黃美月(右五)與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程(右四)以及師大訪問團成員合影。(記者王若然/攝影)

吳正己說,在美看到那麼多師大校友「非常感動、興奮」。他說,看到校友們都身體健康很高興,也很感激校友們熱情舉辦晚宴招待。

黃美月說,南加州師大校友會自1976年成立至今已46年,其宗旨在於藉康樂、文教及社會服務聯繫校友間的友誼。校友們或在大學、中小學等任教,或服務中文學校聯合會及各行各業等。校友會每年辦各種活動服務校友及僑胞們,對社區的貢獻良多。過去師大劉真校長等也曾來訪,今年時值師大百年校慶,吳正己校長到訪美國實屬珍貴,校友們都很激動。