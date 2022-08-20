南加僑學界各大社團 疫後首度慶祝十一

南加州僑學界各大社團，19日聯合舉辦慶祝中華人民共和國成立73周年升旗典禮，及國慶晚宴新聞發布會。（記者張宏／攝影）

慶祝中華人 民共和國成立73周年升旗典禮及十一國慶晚宴新聞發布會19日召開，南加 州僑學界主辦單位指出，因疫情影響時隔兩年後再辦慶祝活動，屆時新僑席開73桌，老僑也會共襄盛會。

慶祝活動工作委員會總指揮張素久表示，每年南加州 華人華僑都以不同的形式，慶祝新中國成立以來取得的巨大成就。73年來隨著中國建設不斷發展，海外僑胞得到更多的發展機遇，中國成為海外華僑生存的堅強後盾。作為推進中美友好關係的橋梁和紐帶，海外華人華僑將為祖國建設和中美友好貢獻力量。這次和南加僑學界各大社團僑領相聚一起，聯合舉辦慶祝中華人民共和國成立73周年升旗典禮和國慶晚宴。大聯盟作為本次聯合主辦單位之一，與往年一樣，積極參與，配合好主委會，大力實施推進國慶升旗典禮和國慶晚宴工作。

今年為慶祝中國73歲生日，9月28日活動當天會開73桌，邀請來自南加各地的新僑社團代表、留學生、南加各界人士等參加；同時團結老僑，呈現南加僑團的團結與和諧。國慶活動不僅有歌還有舞，彰顯海外僑胞，中華兒女，愛國愛鄉愛家人，對偉大祖國母親的眷戀。

馬樹榮作為老僑代表參與記者會，他表示，為慶祝祖國73周年國慶，老僑社團於9月18日在華埠舉辦國慶晚宴，預計會有500人參與。他衷心祝願祖國早日實現和平統一，祝福祖國繁榮昌盛，國泰民安，美中關係繼續友好合作發展。

作為國慶系列活動，屆時南加僑界和學界還會舉辦系列座談會，邀請僑界和學界代表一起暢談中國73周年走過的歷程。