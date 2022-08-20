加州懸崖塌陷…這3地速度最快 蓋別墅不安全

太平洋沿岸的Del Mar在2021年2月的坍塌，正是加州海岸遭受侵蝕的警示之一。（聖地牙哥聯合論壇報）

在海邊的懸崖頂蓋一間別墅，可能是許多人的加州 夢之一，但是最新研究發現，海邊懸崖比大家所想的更脆弱，部分地區甚至以每年16呎的速度在崩塌退縮。而且與常識相反的是，大家都以為有沙灘的懸崖比直接濱海安全，但是研究發現，大浪挾著沙粒沖刷岩壁，就跟拿著砂紙磨鐵塊一樣，岩壁會塌得更快。

聖地牙哥 加大（UC San Diego）斯克里普斯海洋學研究所（Scripps Institution of Oceanography）的最新分析顯示，北加濱海岩壁的侵蝕問題普遍比南加 沿岸嚴重許多，而舊金山南邊的Martins Beach、Big Sur，南灣的Point Arguello與Palos Verdes Peninsula的懸崖，更是每年平均退縮16呎。

加州北部的海岸侵蝕狀況比南加嚴重許多。（聖地牙哥加大）

侵蝕程度最嚴重的區域在蒙多西諾（Mendocino）、洪堡（Humboldt）、岱爾諾特（Del Norte）三縣，熱點包括Usal Beach、the King Range、Centerville Beach，也就是一般俗稱的消失的海岸（Lost Coast），以及克拉瑪斯河（Klamath River）出海口以北2哩處。濱海岩壁遭侵蝕的後果，不僅造成居民傷亡，還可能像聖地牙哥縣刁馬市（Del Mar）2021年的事故一樣，造成鐵公路中斷

但是受衝擊最嚴重的530哩濱海懸崖卻也是最難調查的區域，美國地質調查局（USGS）最近才完成分析模組，利用岩壁高度、岩石結構硬度，海灘坡度與海床坡度，以及不同降雨強度，分析出加州濱海懸崖的坍塌臨界點。影響變數還包括懸崖頂的新增建築，造景與公路，還有海平面持續上升的衝擊。單就南加濱海懸崖，本世紀末就可能退縮130呎。

但是科學研究往往以年平均、本世紀的角度分析，其實會給居民帶來錯誤的安全感。研究人員就說，當聽到一年退縮20呎時，大家會覺得沒有什麼，但是如果一天坍塌20呎就會真的有什麼了。因此，預警機制長遠來說，就是讓居住在海濱懸崖地區的居民建立警覺心，做好可能終須搬離的心理準備。