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搭僑計畫首邀台灣留學生 了解僑胞為台灣的努力

記者張宏╱洛杉磯報導
僑委會「台灣青年海外搭僑計畫」今年因為疫情邀請南加本地的台灣留學生參與，世界華人工商婦女企管協會南加州分會規畫三天行程。（記者張宏╱攝影）
僑委會「台灣青年海外搭僑計畫」今年因為疫情邀請南加本地的台灣留學生參與，世界華人工商婦女企管協會南加州分會規畫三天行程。（記者張宏╱攝影）

僑委會「台灣青年海外搭僑計畫」今年因為疫情邀請南加本地的台灣留學生參與，世界華人工商婦女企管協會南加州分會規畫三天行程，帶領留學生參觀經文處、僑教中心、台商企業和藝術饗宴，從多角度了解海外僑胞和僑委會為台灣所作的努力。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永表示，為增進台灣青年對政府僑務工作之認識及拓展國際視野，並建立與海外僑界之人脈鏈結，僑委會連續數年推動「台灣青年海外搭僑計畫」，選送台灣大專校院優秀在學青年前往海外參訪見習。該計畫執行三年以來，獲海內外各界及國內大學生好評。考量疫情仍未停歇，台灣學生前往海外受限，今年轉型為邀請大洛杉磯地區台灣留學生參加。

世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華表示，僑委會很信任世華的行動力，世華在北美的各個分會都會承辦類似的活動。世華策畫安排了三天的活動內容，讓學生短時間內吸收和感受到各種內容和資訊，18日拜會經文處，有些學生感慨從未見到過處長，能有這樣的體驗覺得很難得。還有19日參觀獨角獸大數據公司Taboola，通過這樣沉浸式體驗活動自然吸引留學生，而不是單純刻板的宣導。

世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長裴映棋表示，今年是第一次邀請本地的台灣留學生，大部分學生都是南加大的研究生，也有剛高中畢業的學生。這次將搭橋活動和藝術饗宴結合在一起，讓學生能吸收到各個層面的內容。

學生代表王柏堯表示，之前在台灣常看到海外僑胞為台灣發聲，但依然對僑胞沒有實感。這次搭橋計畫，通過拜會經文處、中華會館和僑教中心，讓他們身臨其境體會僑委會和僑務工作，同時親眼看到僑胞為台灣發聲，通過參訪企業親身感受僑胞在美國各個行業的努力，樹立台灣海外形象。他們會把這三天行程體驗帶回學校、社團和台灣。

今年世華南加州分會的藝術饗宴20日特別推出「與洛杉磯古城相聚的歡樂時光 A dining + Rooftop Movie Experience」，也會邀請這些學生一起參加。召集人林昆蓉表示，今年安排去洛杉磯地標建築Union Station的Traxx餐廳品嚐美酒美食，在宏偉、典雅的西班牙式文藝復興建築中，品味著刺激舌尖的美食共享歡樂時光。之後會到洛杉磯著名的樓頂露天影院欣賞電影。

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