亞市商場家戶竊案頻傳 西野商場成重災區

亞凱迪亞（Arcadia）近日盜竊案件頻頻，一周發生多起入室竊盜、商業竊盜和汽車竊盜等案件。（亞市警局）

亞凱迪亞 市（Arcadia）近日竊盜案頻頻，一周發生多起入室竊盜、商業竊盜和汽車竊盜等案件。亞市警方提醒民眾注意鎖好門窗，發現可疑人和車及時報警。

8月7日下午6點12分，南Baldwin大道400號西野商場的Nordstrom發生竊盜，監控錄像拍到四名女性竊賊偷竊11個設計師皮包。所有竊賊都被描述為身穿運動衫的黑人 女性，且戴著口罩。

9日早上7點19分，Lee道2300 街區一處住發生竊盜。身份不明的竊賊打破門窗進入室內，偷走了建築工具。當天下午2點05分，西Naomi街745號的Vons超市發生竊盜。調查顯示，三名竊賊進入商店，偷了化妝品和藥物，然後乘坐黑色轎車逃走。竊賊被描述為三名黑人女性，都在20歲出頭，身高在5呎3吋到 5呎6吋之間。

10日上午11時12分，Lee道2300街區一處住宅再次發生入室竊盜。前一天晚上的某個時候，不明竊賊通過一扇未上鎖的門進入受害者的車庫，然後闖入家中，逃走時帶著建築工具和廚房爐灶。

8月11日早上6點11分，北第二街199號的Hilton Garden Inn發生車輛竊盜。警方找到車輛後，逮捕了偷車嫌，這名男子41歲來自河濱縣，還有兩個輕罪案底和擁有竊盜工具。目前他被關在亞市監獄。

8月13日下午2點17分，一名女性受害人到亞市警局報案，案發時間是9日下午4時到晚上某個時間，Baldwin街400號的西野商場發生車輛竊盜。受害者發現有人進入她未鎖的奔馳SUV休旅 車，帶著她放在車裡的公文包和文件逃走了。 13日下午2點19分，Las Tunas街168號華人餐廳BBQ Bar發生商業竊盜，有人在前日凌晨2時到下午2時期間撬開餐廳後門，偷了現金和電子產品。