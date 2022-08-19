蒙市期中選舉6華裔3人穩當選

市府書記官候選人梁僑漢。（本報檔案照）

2022年11月期中選舉蒙特利公園市公職候選人

加州 華人最密集的蒙特利公園市（Monterey Park），將迎來11月8日市議員選舉和特別市政選舉。蒙市書記處8月15日公布了選舉名單，共有三席市議員、一席市府書記官，和一席市府財務長，總計五個席位開放選舉，十位候選人完成登記手續符合資格，包括六位華裔 至少有三華裔篤定當選。

今年蒙市議會和市府換屆選舉，與洛杉磯縣選務局舉辦的加州期中選舉同時進行。蒙市登記選民將在各自選區內，投票 選出市議會第1區和第5區的市議員職位，任期四年，有效期至2026年11月；市議會第3區市議員特別選舉，任期兩年，有效期至2024年11月；一名市府書記官和一名市府財務長，任期四年，有效期至2026年11月；以及任何倡議的公投議案。 市議員候選人吳紹榮。（本報檔案照）

在市議會選舉中， 聖谷水區理事黃泰平（Thomas Wong）競選第1區市議員，與另一位華裔丁文賢（Jason Dhing）競爭；嘉偉學區教委吳紹榮（Vinh T. Ngo）競選第五區市議員，同前任市議員Teresa Real Sebastian以及新人Joe Ray Avila競爭；不分區(At-Large)市議員梁僑漢（Hans Liang）因任滿改選市府書記官（City Clerk），與另一位華裔Maychelle Yee競爭；市府書記官陳亮文（Vincent Chang）因任滿改選市府財務長（City Treasurer），同額競選；Jose Sanchez參加第3區市議員補選，同額競選。 市府財務長候選人陳亮文。（本報檔案照） 市議員候選人黃泰平。（本報檔案照）

蒙市華人社區對選舉十分重視，多位華裔參選人已舉辦過不同形式的造勢會和籌款會，他們深耕蒙市社區多年，十分熟悉居民情況，其中近半數都是現任民選官員，有一定知名度和民意基礎，選情相當看好。 市議員候選人丁文賢。（本報檔案照）

蒙市市府書記官辦公室提醒選民相關選舉事項，2022年10月29日投票中心開放給選民提前投票，登錄lavote.gov 獲取投票中心地點列表。2022年11月8日選舉日。投票中心的開放時間為上午7點至晚上8點。更多信息可參訪市府網站 www.montereypark.ca.gov/election2022 ，或通過 [email protected] ，或 626-307-1359 聯繫蒙特利公園市市府書記官辦公室。