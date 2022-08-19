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李軍募款餐會 強調打擊犯罪增警力

記者張宏╱亞凱迪亞報導
李軍18日舉辦首次募款餐會。（記者張宏╱攝影）
李軍18日舉辦首次募款餐會。（記者張宏╱攝影）

作為亞凱迪亞（Arcadia）市史上最多華人參選的選舉，各選區華人候選人都在為11月選舉積極備戰。第五區的華裔候選人李軍（Jason J Lee）18日舉辦首次募款餐會，希望能獲得各界支持，同時強化自己的競選理念。

李軍表示，他是該區候選人中唯一會講中文的華裔，已做了三次掃街，未來還會繼續和選民溝通，尤其是對高投票率選民的回訪，藉此強化自己的競選理念，爭取選民認同。當天舉辦募款餐會，募款不是主要目的，因為目前都是他自己資助競選，主要是和僑團領袖和各城市民選官員互動，同時把自己競選狀況、競選理念和拜訪選民中發現的問題，讓更多人知道。

李軍在亞市居住17年，有自己住宅及其他物業。他積極參與亞市各種社區活動，是亞市扶輪社會員，亞市商會會員及亞市法律日義務律師。他表示，競選理念包括嚴厲打擊犯罪，確保社區安全，增強警力，尤其是增加巡邏頻率和警察存在感。依法治市、嚴厲打擊犯罪。解決遊民問題，解決水荒問題，保留亞市豐富的歷史文化遺產、發展經濟、主張多元化、支持學校和關心老年人的需求。

自從宣布參選以來，李軍積極參與各種社團活動增加曝光並獲得各界支持。他表示，通過參與當地華僑社團活動，增加了解和溝通，爭取獲得他們的支持。他和南加華人社團關係密切， 他曾經是美國大西北同鄉會創會理事長，美國南加州華人社團聯合會的主席團副主席。目前還是北京聯誼會理事，美中人民友好協會洛杉磯分會長。

李軍表示，亞市第五區亞裔人口占64%， 亞裔中有90%-95%是華裔。他通過各種方式全方位滲透選民，向選民傳達他的理念。 如果當選，他會作為亞裔和非亞裔之間的橋梁，成為市民與市議會的聯絡人，且及時回應同胞的問題和投訴，並迅速採取行動。

核桃市、南艾爾蒙地等市民選官員出席募款餐會，前加州參議員及共和黨參議會領袖夏樂柏及何美湄夫婦，作為李軍競選顧問也到場。另外，南加華人僑團主要社團代表張素久、鹿強、邵聞等也出席。

亞凱迪亞第五選區候選人李軍（左）和僑領程遠合影。（記者張宏╱攝影）
亞凱迪亞第五選區候選人李軍（左）和僑領程遠合影。（記者張宏╱攝影）

華人 亞裔 南加

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