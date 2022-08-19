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南加大入住周 8000新鮮人興奮迎接大學夢

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
南加大2022學年入住周，8000新生開始了校園新生活。（USC）
南加大2022學年入住周，8000新生開始了校園新生活。（USC）

加州大學（USC）2022學年「入住周」（move-in week）8月15日起的一周熱鬧舉行，大約8000名新生搬入校園宿舍樓。新學生來自加州和全國及國外，從家庭住宅過度到校園生活，成為新特洛伊木馬人（Trojans，南加大運動員符號），自豪感溢於言表。

新學生、轉學生和研究生們，在南加大宿舍樓區安下了新家，他們帶來了毛巾、毯子、床單枕頭、洗漱用品、電腦和電視等物品，從四輪手推車上卸下了手提箱和行李袋，但是，寵物、電子滑板、電動滑板車、懸浮滑板、咖啡機、吸塵器、蠟燭和空調器等設備必須留在家裡。

新生Alana Fesili搬到Birnkrant 宿舍樓區時，她知道離開家人會很難過，所以本周一上午帶著他們一起進入校園。她來自河濱縣一個有15名成員的大家庭，送行者大部分穿著南加大T恤衫，幫助她在宿舍區安頓下來。

18歲的Fesili說，自己總能感受到家人的愛，她和媽媽、爸爸、五個兄弟姐妹、祖父母、阿姨、教父母和堂兄弟姐妹們，坐在Birnkrant大廳裡。她的父親費西里（Absalom Fesili）戴著墨鏡說，「我不想讓任何人看到我的眼淚。女兒在高中時學習非常努力，打籃球，南加大是她的夢想大學。」21歲的哥哥Sammy Fesili就讀洛杉磯加大（UCLA），為了表示對妹妹的支持，他與家人在競爭對手的校園內度過了一個上午。

來自紐約州的新同學Katie Rube，8月15日搬入了新北宿舍樓區，但她毫不孤單，因為校園裡早有一個好朋友也是她的兄弟Charlie Rube。她很高興同哥哥成為南加大校友，新學期開始後哥哥將讀大三。「我有點緊張，但也很高興，因為經常可以在校園裡見到哥哥。」她說，兄妹關係很好，他們總是互相支持。21歲的哥哥Charlie也說，「我一直希望她能來這裡，這是我建議她的第一選擇。我很興奮，妹妹會在這裡找到她的位置。」

同樣來自東海岸的還有18歲的Davon Collier，她在周末與父母和祖母一起從巴爾的摩（Baltimore）來到南加大。當一家人在麥卡錫榮譽學院內等待電梯時，Davon回憶起她收到錄取通知書的那天說，「我哭了，我哭著打電話給我最好的朋友之一」。好朋友問，「誰死了？」我說，「不！ 我剛剛被首選大學USC錄取了！」

今年春季，南加大收到6萬9000份申請書，招生辦公室組成了65人團隊，耗時3萬小時，閱讀和審查了每一份申請，最後只有不到12%申請人被接受，低於去年半個百分點。

與往年一樣，錄取學生最多的還是加州占38%，紐約、德州、華盛頓州、伊利諾伊和佛州緊隨其後。此外，國際學生人數達到18%，中國、印度、加拿大、韓國和巴西最具代表性，錄取新生平均的學業成績GPA是3.91創歷史新高。

南加大新同學推著行李車搬入校園宿舍樓。（USC）
南加大新同學推著行李車搬入校園宿舍樓。（USC）
強化校園安全，騎警校園巡邏。（USC）
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南加大 加州大學 洛杉磯加大

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