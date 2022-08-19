爾灣大華超市 台灣美食試吃 還有抽獎活動

大華超市「2022台灣美食節」火熱進行中，本週末快來爾灣分店參與精彩活動！（大華超市）

大華超市繼上周末在羅蘭岡和聖蓋博的活動，受到眾多消費者的喜愛和支持，8月20至21日上午10時至下午5時，將於爾灣 分店繼續開展線下抽獎、美食 試吃等精彩活動，誠邀社區人士共襄盛舉。

大華超市8月12日至9月1日期間，在南加州和亞利桑納州 指定分店隆重舉辦「2022台灣夜市美食節」，前述活動都是美食節的系列活動之一。

大華超市指出，台灣夜市美食以其便宜又大碗的特色，令老饕們欲罷不能。琳瑯滿目的花樣美食，人潮攢動的各式小攤，這熱鬧非凡的美食天堂現有大華超市帶您體驗！大華超市聯合台灣外貿協會和台灣經濟部國際貿易局，在南加州及亞利桑納州的八家分店舉行台灣美食節（聖地牙哥 Clairemont Mesa，聖蓋博，爾灣Culver，羅蘭岡，亞凱迪亞，范奈斯，奇諾岡及亞利桑納州的Chandler分店）。在此期間，大華超市將呈現各式台灣特色美食、產品以及促銷活動，誠邀大家體驗超值折扣以及最幸福的台灣味道。

本周末除了 數十種台灣美食免費試吃（爾灣Culver Dr.及Walnut Ave.店），消費滿80元以上憑收據參加輪盤抽獎與互動遊戲活動（僅限爾灣Culver Dr.分店）。爾灣Culver Dr.分店並有獨家買贈活動：凡在8月20日至21日期間在此分店購物滿88元，即贈送一盒義美波霸冰棒，及台灣美食節獨家定製環保購物袋一個，憑消費收據限領一份，數量有限，贈完即止。

還有現場烘焙的古早味鷄蛋糕新鮮販售，歡迎一試。另外，99大華Instagram正進行抽獎活動，可贏取最高價值200元禮卡。無需購物，即可參與。詳情請見大華超市官網「資訊/活動」頁面。