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加州幾年內 日子都不好過

洛城新語

好不容易擺脫兩年半新冠疫情加州人卻迎來40年來最可怕的通貨膨脹、數百年罕見的乾旱缺水，還有犯罪猖獗、仇恨亞裔等人禍。野火季到來，山火威脅日增，而洛杉磯加大日前公布研究，指未來40年，加州可能面臨超大洪水威脅，加上加州長期預測可能發生規模8.0以上強烈地震(Big One)的威脅，讓悲觀者感覺，加州人的美好日子一去不復返了。

這樣說當然是一切朝最壞情況發展的結果，或許情況不致這麼糟。有人可能認為，好端端的日子，何必杞人憂天？真這樣憂慮，日子就沒法過下去，不如回歸母國，或搬遷其他的州，不必留加州擔驚受怕，過這種「恐怖」日子。

天有不測風雲，不能掉以輕心。數月來，黃石公園、死亡谷國家公園，還有賭城拉斯維加斯，先後激烈降雨，洪水一時無法排洩，釀成水災。洪水沖毀公路、淹沒汽車，大水灌進各大賭場地下停車場和一樓，網上許多視頻讓人怵目驚心。乾旱地區尚且如此，天象異常，加州如遇特大洪災並非不可想像。

加州本是外國人和很多老美嚮往的機會之地，陽光燦爛、類似地中海型氣候乾旱舒爽，適宜居住。加州有眾多優秀大學，好萊塢娛樂業、矽谷科技創業，或洛杉磯等地經營生意，有通往太平洋門戶之便，使加州永遠是華裔移民的首選之一。

但隨著環境變遷，加州好日子似乎到頭了。氣候變遷導致地球暖化，西南各州遇1200年大旱，連年降雨大減，未來20年，西南六州飲用水至少將減10%，2026年科羅拉多河流域水約到期，六個州的政府還有得爭；而聯邦撥款40億只能補貼農民，根本無助治本解決各州供水問題。

今後加州住民限水，不准洗車、不澆草皮、洗澡淋浴限五分鐘，到處一片乾渴，塵土飛揚，日後還可能遇缺電危機，炎夏如何度過？

乾旱中，UCLA學者卻預測，氣候異常使大氣環流可能導致加州降暴雨，屆時沙加緬度、中央山谷、佛瑞斯諾等地，洪水可能高達10呎，大片區域變成內陸湖泊，影響供應全美四分之一糧食的穀倉生產。如果乾旱、洪水、山火和地震交相來襲，加州樂土豈不變成人間煉獄？

這些預測只是提醒公眾防災，各種災害應不致同時發生，也不必驚慌。大自然如反撲，只能有備無患，人禍才更難逃。疫情後經濟漸恢復常態，海運費大降，通膨會漸紓緩，但物價很難期待再回原點。

社會治安亂象因加州47號提案縱容輕罪，如今華人密集區偷搶騙，歹徒肆無忌憚。疫情使仇視亞華裔歪風流行，亞裔無端被辱罵毆打，人人可能受害。網上流傳一段視頻，白人媽媽教導即將上學的幼童，如學校遇槍擊案，如何用防彈書包、如何躲藏自保，看了讓人心酸，美國居愈來愈像活在亂世中。

乾旱、地震、山火等威脅幾年內難改變，通膨、治安、槍擊案不易根治，加州生活可能讓很多華人感歎，思考當初移民美國的得失。

加州 洪水 疫情

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