治安差 女企業家裝窮自保

有華人女企業家到超市購物時，為避免意外，穿舊衣不敢戴首飾。（記者啟鉻╱攝影）

洛杉磯 華人女企業家Jane女士，談起最近各種搶案竊案頻發，很是無奈，並表示感覺家裡不安全，擬將首飾珠寶存入銀行保險 箱，沒想到附近銀行的保險箱都已經滿了。她求助友人，才找到一家大銀行有保險箱。

Jane女士表示，她在洛杉磯經營企業多年，從未感到現今如此沒有安全感。因友人提醒，入室竊盜案頻發，就希望將多年積累的首飾珠寶存入銀行保險箱，可諮詢附近幾家規模小的銀行，都說保險箱全被訂滿，且還有很多人在排隊等保險箱。她就找到在一家大銀行任職的友人幫忙，好不容易才訂到保險箱。將珠寶首飾存入後才安心。

她說，經常聽說到華資超市買菜或購物中心不安全，於是將先前開的名牌跑車，放在車庫裡，平時到超市或購物中心就開特斯拉 車。她認為普通的特斯拉車不會受到竊盜關注，她去超市前，還特意穿上較舊的服裝，將戴的首飾都摘掉，就是讓可疑人當作沒有什麼錢的普通居民，不會被輕易被當作搶劫目標。

Jane女士是企業家，經常參加一些業界交流活動。她說由於案件頻發，為了安全起見，晚間舉辦的活動她都盡量盡早離場，同時前往停車場時，與其他參會者同行，避免發生意外。

她說，如果在一些重要場合，需要出席活動到很晚，她正考慮是否要臨時聘請一位私人保鏢，確保安全。