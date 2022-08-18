我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

治安差 女企業家裝窮自保

記者啟鉻／洛杉磯報導
有華人女企業家到超市購物時，為避免意外，穿舊衣不敢戴首飾。（記者啟鉻╱攝影）
有華人女企業家到超市購物時，為避免意外，穿舊衣不敢戴首飾。（記者啟鉻╱攝影）

洛杉磯華人女企業家Jane女士，談起最近各種搶案竊案頻發，很是無奈，並表示感覺家裡不安全，擬將首飾珠寶存入銀行保險箱，沒想到附近銀行的保險箱都已經滿了。她求助友人，才找到一家大銀行有保險箱。

Jane女士表示，她在洛杉磯經營企業多年，從未感到現今如此沒有安全感。因友人提醒，入室竊盜案頻發，就希望將多年積累的首飾珠寶存入銀行保險箱，可諮詢附近幾家規模小的銀行，都說保險箱全被訂滿，且還有很多人在排隊等保險箱。她就找到在一家大銀行任職的友人幫忙，好不容易才訂到保險箱。將珠寶首飾存入後才安心。

她說，經常聽說到華資超市買菜或購物中心不安全，於是將先前開的名牌跑車，放在車庫裡，平時到超市或購物中心就開特斯拉車。她認為普通的特斯拉車不會受到竊盜關注，她去超市前，還特意穿上較舊的服裝，將戴的首飾都摘掉，就是讓可疑人當作沒有什麼錢的普通居民，不會被輕易被當作搶劫目標。

Jane女士是企業家，經常參加一些業界交流活動。她說由於案件頻發，為了安全起見，晚間舉辦的活動她都盡量盡早離場，同時前往停車場時，與其他參會者同行，避免發生意外。

她說，如果在一些重要場合，需要出席活動到很晚，她正考慮是否要臨時聘請一位私人保鏢，確保安全。

保險 特斯拉 洛杉磯

上一則

濟貧福利可救急 DPSS鼓勵民眾申請

下一則

「佛系」房東 讓房客欠租數萬元

延伸閱讀

說要買曼聯是開玩笑？馬斯克惹上麻煩 有如踢進烏龍球

說要買曼聯是開玩笑？馬斯克惹上麻煩 有如踢進烏龍球
林志穎住院26天 妻PO照：終會看見曙光

林志穎住院26天 妻PO照：終會看見曙光
賓士車主順手牽羊特斯拉 被識破竟討價還價

賓士車主順手牽羊特斯拉 被識破竟討價還價
巴菲特續買蘋果、能源股

巴菲特續買蘋果、能源股
馬斯克眼中的中國

馬斯克眼中的中國
Panasonic將把對特斯拉的電池供應量提高10%

Panasonic將把對特斯拉的電池供應量提高10%

熱門新聞

南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

2022-08-14 02:20
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片