「佛系」房東 讓房客欠租數萬元

南加華人「佛系房東」，有房客竟拖欠租金數萬元。（記者啟鉻╱攝影）

加州 很多房東 自8月初開始，將房租調漲10%。但南加有些華人房東表示，只是對少數房客漲了房租，考慮到部分房客受到疫情影響，收入不好，房租沒有調漲。甚至有的房客已拖欠房租數萬元，更不能漲房租。南加州華人房東溫女士稱自己對待房客是「佛系」房東，因為她經常換位思考，體諒房客難處。

加州AB-1482租金 控制法，將允許的最高年租金增幅限制在10%以內。因此，不能豁免於租金管制的加州房東，從2022年8月1日到2023年7月31日，只能將租金至少提高5%，最多提高10%。

房租按時付 就阿彌陀佛

雖然法規允許房東可以在8月初開始調漲房租，但一些華人房東因為有苦衷，沒有對房客調漲。華人房東溫女士表示，她房客的租金能交齊就不錯了，還談不上漲房租。她有十餘位獨立屋房客，最近只是對其中經濟收入較穩定，一直按時交租的房客，調漲房租。但對不到十位交租困難的房客沒有調漲，其中一些房客的收入較低。甚至還有兩位房客，一位欠房租逾4萬元，還有一位房客拖欠房租近2萬元。

溫女士住在南加州一個中等收入家庭占多數的城市，因多年從事房地產，在南加多個城市有自己的物業，包括十餘棟獨立屋，用於出租。她說，出租獨立屋月租與其他同款獨立屋租金相比，算是較低的。每月租金2400元至2500元左右，正常月租金應該是2650元至2800元。即使房租較低，但因為疫情的影響，通貨膨脹加劇，公司行號生意不佳，其中有八至九名房客，交房租遇到困擾，其中兩名房客，拖欠房租總計超過6萬元。

車子低價賣 供房客代步

溫女士說，兩名房客拖欠如此多房租，原因包括先前就欠了不少房租。後來由於疫情，雖然加州政府有租金補貼，但不足以滿足需求，希望再向縣府申請租金補貼。所以，她不可能再漲房租。她透露為了讓房客能及時交租，還幫助房客解決代步工具。比如一位房客因為公司倒閉，無收入還車貸；並因當初申請車貸時，利用親屬信用並簽字，以致親屬強行將他車賣掉，還了欠款。溫女士看房客沒有車，找到工作卻無法開車上班，就將自己一輛八成新的大眾廂型車以低價賣給房客，還允許分期支付車款，令房客很感動。

溫女士笑說，她屬於「佛系」房東。如果將房客逼繳房租太緊，由於這些房客原本就沒有收入或收入不佳，就更不可能交齊房租了。所以作為房東，能幫房客就盡量幫助。房客受感動，也會積極尋找工作，千方百計想辦法交齊房租。提及有的房東因為房租催繳，與房客發生激烈肢體衝突，導致各種意外，並不可取。作為房東，對待房客不能太刻薄，對人不能太狠毒。

勿太刻薄房客 事緩則圓

她說，曾有一名房客不按時交房租，也沒有可以讓人理解的原因。她無奈之下就到當地警局諮詢怎麼處理。值班警察認真地給她建議「把房客的租屋門打開，把所有東西扔到街上去」。雖然這是警方給出的建議，但過於強硬，她不會這樣做。她雖然出租房屋近20年，從來沒有發生過將拖欠租金的房客告上法庭，採取司法手段，由警方強行驅逐房客的做法。她都是採取換位思考方式，在充分體諒房客的前提下，往往最終得以圓滿解決。