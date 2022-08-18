洛縣唐氏兒綁椅摔死 學區賠1800萬和解

八歲唐氏兒死亡案和解。（KTLA截圖）

洛杉磯 縣哈仙達拉朋地聯合學區 （Hacienda La Puente Unified School District）一名患有唐氏綜合症的八 歲男孩Moises Murrillo，五年前在課堂上被綁在椅子上摔倒後死亡，其父母透過律師提告學區；該律師17日表示，男孩的父母已和學區在這場過失致死訴訟達成1800萬元的和解協議。

受害人家屬律師17日宣布和解協議。這家人2018年向洛杉磯縣高等法院提起訴訟，根據孩童父母Martin Murrillo和 Roberta Gomez提告的內容，Moises當時就讀哈仙達拉朋地學區的日落小學，2017年5月31日他在無人監督的情況下向後摔倒，頭部撞到地板上，脖子骨折，導致心臟驟停並被送往醫院，2017年6月4日死於脊髓損傷。

訴訟稱，這名男孩事發時被學校員工從一個經過改良的特殊嬰兒車中抱出來，綁在學校的椅子上。

訴狀認為，哈仙達拉朋地學區未能提供安全的環境，並允許這名易受傷害的男孩在課堂上不受監督，和不受約束下活動。訴狀並稱，學區沒有適當政策，在教室內外充分監督有特殊需要的學生。

哈仙達拉朋地學區官員17日對和解一事未予評論。該學區華裔 學生比例極高，並有一位華裔教委張金生。