人與事／南加環保企業家牛景輝 看好廚餘發電

華人環保企業家牛景輝。（記者啟鉻／攝影）

美洲中國工程師學會（CIE/USA）分支機構海外華人 環保協會現任會長牛景輝，是一位環保企業家。他在20多年前，白手起家創辦環保公司N2W Engineering,Inc. ，主要從事廢水處理、廢物回收及能源再生利用，以及地下水和土壤處理。多年來，是業界少有可以承擔大型環保項目的華資企業，成為行業佼佼者。

他表示，加州 愈加重視廚餘回收處理，這是一個非常有前景的環保項目。

牛景輝1997年開始創業，2015年公司發展到百餘人，為各大石油公司、私人及各城市承擔大型環保項目。在華人創辦的環保企業中，從公司規模比較，在南加 是較大企業之一。

牛景輝原先在一家美國大型環保公司做項目主管，但遺憾的是，他注意到一些很有應用價值的環保項目，公司卻不願意做。遺憾之餘，他也看到商機，就與公司老闆商量希望出去創辦一家環保企業。得到同意後。他成立公司並沒有與之前服務的公司搶項目，而是自己努力爭取新項目，所以一直與原公司保持良好關係。

他說，當時他較早投入的較大項目是利用廚餘發電。將廚餘放置厭氧消化器中，轉變成沼氣，然後利用沼氣發電。現在對廚餘處理有了更高要求，所以這是一個很有前景的環保項目。

他表示，加州現在愈來愈重視廚餘回收處理。在廚餘處理方面，除了生成沼氣，還可以將沼氣再進一步純淨化處理，直接輸送到瓦斯管路裡，成為可燃氣，方便日常生產、生活需要。一個大型厭氧消化器（Anaerobic Digester）產生的沼氣，可以提供一個千餘人口的社區使用，今後這項應用會愈加普遍。亞洲日本、歐洲等地國家在沼氣利用方面起步較早，由於美國資源豐富，原先不太容易實施這個項目。但現在隨著對環保重視程度提高，且廚餘來源持續，社會也開始重視起來。

牛景輝畢業於中國清華大學，早年留學美國，起初在猶他州立大學就讀，獲得兩個碩士學位。他自創的公司在2015年將資產出售給其它大型環保公司合併上市，但公司股權還在自己名下，並簽了五年無競爭協議。五年後才重新啟動公司的業務，繼續在環保行業承擔項目發揮作用。他認為，環保是新興領域，項目特別多，正是抓住了這個發展機遇，企業才不斷發展壯大，成為南加華資同類環保企業佼佼者。