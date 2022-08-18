我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

人與事／南加環保企業家牛景輝 看好廚餘發電

記者啟鉻／洛杉磯報導
華人環保企業家牛景輝。（記者啟鉻／攝影）
華人環保企業家牛景輝。（記者啟鉻／攝影）

美洲中國工程師學會（CIE/USA）分支機構海外華人環保協會現任會長牛景輝，是一位環保企業家。他在20多年前，白手起家創辦環保公司N2W Engineering,Inc. ，主要從事廢水處理、廢物回收及能源再生利用，以及地下水和土壤處理。多年來，是業界少有可以承擔大型環保項目的華資企業，成為行業佼佼者。

他表示，加州愈加重視廚餘回收處理，這是一個非常有前景的環保項目。

牛景輝1997年開始創業，2015年公司發展到百餘人，為各大石油公司、私人及各城市承擔大型環保項目。在華人創辦的環保企業中，從公司規模比較，在南加是較大企業之一。

牛景輝原先在一家美國大型環保公司做項目主管，但遺憾的是，他注意到一些很有應用價值的環保項目，公司卻不願意做。遺憾之餘，他也看到商機，就與公司老闆商量希望出去創辦一家環保企業。得到同意後。他成立公司並沒有與之前服務的公司搶項目，而是自己努力爭取新項目，所以一直與原公司保持良好關係。

他說，當時他較早投入的較大項目是利用廚餘發電。將廚餘放置厭氧消化器中，轉變成沼氣，然後利用沼氣發電。現在對廚餘處理有了更高要求，所以這是一個很有前景的環保項目。

他表示，加州現在愈來愈重視廚餘回收處理。在廚餘處理方面，除了生成沼氣，還可以將沼氣再進一步純淨化處理，直接輸送到瓦斯管路裡，成為可燃氣，方便日常生產、生活需要。一個大型厭氧消化器（Anaerobic Digester）產生的沼氣，可以提供一個千餘人口的社區使用，今後這項應用會愈加普遍。亞洲日本、歐洲等地國家在沼氣利用方面起步較早，由於美國資源豐富，原先不太容易實施這個項目。但現在隨著對環保重視程度提高，且廚餘來源持續，社會也開始重視起來。

牛景輝畢業於中國清華大學，早年留學美國，起初在猶他州立大學就讀，獲得兩個碩士學位。他自創的公司在2015年將資產出售給其它大型環保公司合併上市，但公司股權還在自己名下，並簽了五年無競爭協議。五年後才重新啟動公司的業務，繼續在環保行業承擔項目發揮作用。他認為，環保是新興領域，項目特別多，正是抓住了這個發展機遇，企業才不斷發展壯大，成為南加華資同類環保企業佼佼者。

加州 南加 華人

上一則

南加爾灣23月大女孩 被亞馬遜貨車撞死

下一則

好康報您知／心安超市（ Zion Market）

延伸閱讀

世界晚報╱住殺人魔凶宅 睡陳屍房間 加州男這麼說...

世界晚報╱住殺人魔凶宅 睡陳屍房間 加州男這麼說...
南加華人經營環保企業 成業界佼佼者

南加華人經營環保企業 成業界佼佼者
加州鼓勵節水抗旱 少澆一次草坪可沖240次馬桶

加州鼓勵節水抗旱 少澆一次草坪可沖240次馬桶
利佛摩可負擔屋計畫 加州檢察長邦塔力挺

利佛摩可負擔屋計畫 加州檢察長邦塔力挺
聯邦管制科羅拉多河用水分配 加州暫倖免

聯邦管制科羅拉多河用水分配 加州暫倖免
科羅拉多河用水 聯邦管制 加州暫倖免

科羅拉多河用水 聯邦管制 加州暫倖免

熱門新聞

南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

2022-08-14 02:20
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片