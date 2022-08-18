南加成大校友會 橋牌邀請賽閉幕

第三名得主父女檔張喬昌(右一)及張胤洵(右三)出戰Melanie Smothers(右二)及Paul Chen(右四) （主辦方提供）

由南加州 成功大學校友會與長堤 市橋藝中心共同主辦，南加 州中國大專院校聯合校友會、南加州台灣大學校友會、亞美會計研究發展基金會共同協辦的「2022年南加州成大校友會第五屆橋牌論對邀請賽」活動，8月13日在長堤市橋藝中心(Long Beach Bridge Center)圓滿舉辦。

2022年「南加州成大校友會第五屆橋牌論對邀請賽」頒獎儀式中成大校友會團隊與得獎橋手們合影。（主辦方提供）

受疫情影響，2020年第三屆及2021年第四屆橋牌論對邀請賽均採網路對賽模式。今年再度回到面對面實體比賽型式，引起洛杉磯地區廣大橋牌愛好者的積極迴響，當天比賽共吸引72位華洋橋牌好手接受邀請參賽，其中不乏多位美國橋牌協會終身大師級高手，共聚一堂切磋橋技。

在比賽開始前，南加州成大校友會會長蔡瀚寬，代表所有主協辦單位向參賽橋手致歡迎詞，並感謝籌備委員長期投入的時間精力和支持。籌備委員會主席梁建文及委員程東海宣佈比賽注意事項，並表揚剛榮獲美國橋牌協會2022年全國冠軍決賽B組亞軍的參賽選手周雯和楊永東。

「南加州成大校友會橋牌隊」大學同班同學檔程東海(右二)及馮浩文(右四) ，出戰第一名得主Jianping Xu(右一)及Zu Ming Cheng(右三)。（主辦方提供）

論對邀請賽分上下半場舉行，每對橋手打滿八回合，每回合三副牌，共24副牌局，最終成績根據兩輪比賽總合決定名次，並現場公佈。經過激烈比拚，Jianping Xu/Zu Ming Cheng、Jackie Hess/Cory Hand、以及張喬昌/張胤洵三對橋手奪得前三名。南加州成大校友會橋牌隊的王泰傑/陳德揚，以及程東海/馮浩文兩對橋手也分別得到第六名和第七名佳績。頒獎典禮由南加州成大校友會會長蔡瀚寬、第一副會長葉旭旻，以及理事陳中共同主持。

長期支持籌辦橋賽的籌備委員會召集人孫國泰，以及南加州成大校友會前會長葉俊麟共同表示：「這項連續舉辦五年的橋牌盛會藉由主流人士的熱烈參與，已建立此橋牌邀請賽的名聲，也藉由互動，讓他們更了解台灣，及台美人的文化融合。期待這項活動能夠在南加州持續辦下去，也期待洛杉磯僑社攜手合作，共同帶領這些深耕主流活動的風潮。」