我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

LAX經濟停車設施 獲多項建築大獎

記者張宏╱洛杉磯報導
洛杉磯國際機場 (LAX) 經濟停車設施獲得美國設計建造協會 (DBIA) 頒發的國家優異獎。（LAX提供）
洛杉磯國際機場 (LAX) 經濟停車設施獲得美國設計建造協會 (DBIA) 頒發的國家優異獎。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX) 經濟停車設施，獲得美國設計建造協會 (DBIA) 頒發的國家優異獎。作為優秀獎獲得者，該項目現在正競選國家航空類卓越獎，該獎將於11月2日在內華達州拉斯維加斯舉行的2022年設計建造會議和博覽會上宣布。

美國設計建造協會指出，LAX的項目團隊在實現成本、進度和質量目標方面做得非常出色，同時展示利用設計建造最佳實踐的獨特應用。

洛杉磯世界機場（LAWA）首席執行官Justin Erbacci表示，LAX經濟停車設施是融合設計、技術和功能，以提供滿足客人需求，並簡化旅行體驗最佳的典範，榮幸與 Swinerton 和 Watry/Gensler 的設計建造合作夥伴，一起慶祝這一獎項，進一步肯定LAX現代化改造工作。

這座耗資2億941萬元的設施，是LAX斥資55億元的陸側通道現代化計劃的第一個主要組成部分，該計劃在2021年10月完成並向公眾開放。除了最先進的智能停車技術外，還擁有大約4300﹂個停車位、洗手間、水瓶加注站、寵物救濟區和自動售貨機。

經濟停車設施也是一個可持續設施，符合LAWA可持續發展行動計劃。該設施配備數百個電動汽車 (EV) 充電器，截至今年10月，共有500個 二 級和八個直流快速（三 級）充電器安裝並運行。總體而言，該建築整合近1600個停車位的基礎設施，未來將具備電動汽車充電功能。

該設施的其他可持續元素，包括節能照明控制、低排放車輛和汽車/貨車池的專用停車位、低流量管道裝置、耐旱景觀和循環水。

今年早些時候，LAX經濟停車設施，還獲得國際停車與交通協會頒發的獨立停車設施設計優異獎。年度卓越獎展示傑出的停車和交通設施及創新計劃，以促進停車、交通和移動行業的發展。

LAX 洛杉磯國際機場 汽車

上一則

最新大學招生政策趨勢 本周六8/20線上直播

下一則

迪士尼重啟特權通行證

延伸閱讀

安海契死因公布 洛杉磯法醫：大量吸入煙霧與熱灼傷

安海契死因公布 洛杉磯法醫：大量吸入煙霧與熱灼傷
洛杉磯機場經濟停車設施獲得多項建築大獎

洛杉磯機場經濟停車設施獲得多項建築大獎
洛杉磯仇恨犯罪 今年或再創新高

洛杉磯仇恨犯罪 今年或再創新高
LAX闢新航線 增加飛挪威奧斯陸、德國柏林航班

LAX闢新航線 增加飛挪威奧斯陸、德國柏林航班
洛杉磯機場開通洛杉磯到奧斯陸及柏林新航班

洛杉磯機場開通洛杉磯到奧斯陸及柏林新航班
LAX自動客運火車亮相 全美機場首輛 明年測試使用

LAX自動客運火車亮相 全美機場首輛 明年測試使用

熱門新聞

南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

2022-08-14 02:20
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片