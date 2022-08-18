新冠快篩易出錯 FDA：48小時再篩

新冠快篩試劑可能出錯，聯邦食藥署建議陰性反應者多篩幾次。圖為示意圖。（報系照片）

新冠病毒的快篩試劑雖然方便，但是若因為鼻部尚未感染，且就算已經感染，快篩卻篩不到，因此聯邦食品暨藥物管理局 （FDA ）特別提醒，可能感染新冠的人，如果要以快篩方式檢驗，最好隔48小時候再做一次快篩，後續兩次都是陰性才能放心。但如果還是擔心，食藥局提議要不就做第四次快篩，要不就乾脆去做PCR核酸檢測 。

聯邦食品暨藥物管理局的提醒大要為，快篩試劑如果呈現「陽性」反應，80%機率是正確，但是耗時一天的PCR卻能達到95%準確度，因此快篩呈現陰性不代表真的沒事，很可能只是病毒還未擴散到鼻腔而已。因此FDA建議，如果一定得用快篩，最好連續幾天多做幾次，才能確保沒有染病。

快篩試劑誤判的原因有二：一是Omicron病株的BA.5亞型潛伏期更長，因此快篩組篩不到；二是快篩試劑依賴鼻腔黏液作為判斷基礎，因此如果感染的是肺部或喉嚨，很可能一兩天後才會擴散到鼻腔，這時快篩才能逮到病毒。另外，舊金山加大（UCSF）傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong）提醒，完全接種的人，身體免疫系統對新冠病毒的反應會非常快，一有病毒就會發出「警告」，引起發炎反應，但是病毒的數量與範圍還不夠大，因此就算不舒服，快篩很可能還是會呈現陰性反應。

因此，洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer ）還是苦口婆心，雖然PCR耗時，但是如果有症狀，快篩卻又篩檢不出，最好還是去做PCR，畢竟安全最重要。但是如果連PCR都是陰性，症狀還是一直持續，那就有可能是其他病症了，最好先問問家醫；然後就是按照疫情期間的最高原則，不舒服就留在家中安養。

此外，費若也提醒快篩使用者經常出現的錯誤，不是隔了至少24至48小時才做下一次快篩，而是上午10時一次，下午2時一次，因為病毒的蔓延根本沒有那麼快，這種用法只是浪費。