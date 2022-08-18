我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

新冠快篩易出錯 FDA：48小時再篩

編譯組／綜合報導
新冠快篩試劑可能出錯，聯邦食藥署建議陰性反應者多篩幾次。圖為示意圖。（報系照片）
新冠快篩試劑可能出錯，聯邦食藥署建議陰性反應者多篩幾次。圖為示意圖。（報系照片）

新冠病毒的快篩試劑雖然方便，但是若因為鼻部尚未感染，且就算已經感染，快篩卻篩不到，因此聯邦食品暨藥物管理局FDA）特別提醒，可能感染新冠的人，如果要以快篩方式檢驗，最好隔48小時候再做一次快篩，後續兩次都是陰性才能放心。但如果還是擔心，食藥局提議要不就做第四次快篩，要不就乾脆去做PCR核酸檢測

聯邦食品暨藥物管理局的提醒大要為，快篩試劑如果呈現「陽性」反應，80%機率是正確，但是耗時一天的PCR卻能達到95%準確度，因此快篩呈現陰性不代表真的沒事，很可能只是病毒還未擴散到鼻腔而已。因此FDA建議，如果一定得用快篩，最好連續幾天多做幾次，才能確保沒有染病。

快篩試劑誤判的原因有二：一是Omicron病株的BA.5亞型潛伏期更長，因此快篩組篩不到；二是快篩試劑依賴鼻腔黏液作為判斷基礎，因此如果感染的是肺部或喉嚨，很可能一兩天後才會擴散到鼻腔，這時快篩才能逮到病毒。另外，舊金山加大（UCSF）傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong）提醒，完全接種的人，身體免疫系統對新冠病毒的反應會非常快，一有病毒就會發出「警告」，引起發炎反應，但是病毒的數量與範圍還不夠大，因此就算不舒服，快篩很可能還是會呈現陰性反應。

因此，洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer ）還是苦口婆心，雖然PCR耗時，但是如果有症狀，快篩卻又篩檢不出，最好還是去做PCR，畢竟安全最重要。但是如果連PCR都是陰性，症狀還是一直持續，那就有可能是其他病症了，最好先問問家醫；然後就是按照疫情期間的最高原則，不舒服就留在家中安養。

此外，費若也提醒快篩使用者經常出現的錯誤，不是隔了至少24至48小時才做下一次快篩，而是上午10時一次，下午2時一次，因為病毒的蔓延根本沒有那麼快，這種用法只是浪費。

食品暨藥物管理局 FDA 檢測

上一則

世紀旅遊歐洲7國15日遊 每人3299元

下一則

最新大學招生政策趨勢 本周六8/20線上直播

延伸閱讀

紐約公校防疫鬆綁 校內篩檢取消 不再強制戴口罩

紐約公校防疫鬆綁 校內篩檢取消 不再強制戴口罩
琅琊病毒台灣已建立PCR方法 可檢測疑似個案

琅琊病毒台灣已建立PCR方法 可檢測疑似個案
FDA新指南：居家檢測5天3次陰性 才能確保沒染疫

FDA新指南：居家檢測5天3次陰性 才能確保沒染疫
台入境鬆綁 8/15起全面免持PCR 抵台仍須唾液採檢

台入境鬆綁 8/15起全面免持PCR 抵台仍須唾液採檢

台新增本土2.3萬確診 15日起入境台免PCR陰性證明

台新增本土2.3萬確診 15日起入境台免PCR陰性證明
快篩測BA.5準確度低 最好多試幾次

快篩測BA.5準確度低 最好多試幾次

熱門新聞

南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

2022-08-14 02:20
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片