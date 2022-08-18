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打新冠第二針補強針 感染重症機率低

記者啟鉻／洛杉磯報導
新冠疫情依舊徘徊未消逝，華人醫師指出，戴口罩、保持社交距離、勤洗手依然很重要。（本報檔案照）
新冠疫情依舊徘徊未消逝，華人醫師指出，戴口罩、保持社交距離、勤洗手依然很重要。（本報檔案照）

洛杉磯縣新冠肺炎感染者數目有下降趨勢，但不少華人仍傳出周邊親友紛紛中招的事例，並有華人跟隨旅遊團外出，因感染病毒不得不提早返回。華人醫師表示，戴口罩、保持社交距離、勤洗手依然很重要，接種疫苗及加強針可以避免發生重症機率，同時家庭成員間也要做好避疫措施。

華人流行病專家、醫學博士黃重德表示，近來感染新冠病毒患者數量增加，均因感染新冠變種病毒。該變種病毒特點是感染力強、傳播範圍廣。主要是病毒毒株蛋白氨基酸有新變化，更加容易感染。此外，有些人先前注射的疫苗效果減弱，無法產生抗體。現在入院感染患者多數接種過兩針疫苗，針對病毒抗體低，導致近日感染數仍不低。有的感染者因患有基礎病，病情加重，或者死亡。

他提醒大家，若沒有注射疫苗，還是要施打並接種補強針。身體健康的年輕人，可以不必打第二針補強針。年長且有基礎病、免疫力低的人，還是要施打第二針補強針。雖然疫苗保護力降低，但接種後若感染導致重症機率較低，這些均已通過臨床醫療得到確認。此外，平時外出活動還是要謹慎小心避疫，比如戴口罩、保持社交距離、勤洗手消毒等。

他表示，家庭成員密切接觸較多，所以更應做好防疫。做好空氣暢通、家庭成員間也要注意保持距離、注意消毒等。一旦有家人尤其年長者確認感染，馬上自我隔離，並諮詢家庭醫師，服用抗新冠病毒藥物，用氯西丁口腔消毒液，備好測量血氧濃度儀器，避免出現意外。

河濱資深醫師鄭從雲表示，現在很多感染者症狀較輕，並沒有引起足夠注意，由於也沒有做檢測，不知道感染，很容易將病毒傳染給其他人。這次患者普遍出現的感染症狀是喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛身體無力等。強調若出現感染症狀，一定要戴口罩，避免病毒傳播。

鄭醫師說，由於檢測方式不同，有的檢測結果會出現「假陰性」，所以檢測時正確取樣很重要。最好家庭能使用功能良好的空氣過濾器，對室內防疫避疫有幫助。

近期新冠病毒感染者持續增多。（聖安東尼奧醫院官網）
近期新冠病毒感染者持續增多。（聖安東尼奧醫院官網）

疫苗 檢測 華人

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