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內陸兩男子 偷柴油被捕

【河濱訊】
被捕兩名柴油偷竊嫌犯。（河濱警方提供）
被捕兩名柴油偷竊嫌犯。（河濱警方提供）

南加洛杉磯縣兩名男子近日到內陸偷竊柴油，遭警方拘捕，保釋金總計25萬元。警方懷疑嫌犯屬於更大的偷竊團伙，呼籲民眾舉報。

案件發生在8月15日午後4時25分，位於河濱縣屬地瑟瑪爾（Thermal）。河濱縣警局瑟瑪爾分局接到報警，當地麥加旅遊中心（Mecca Travel Center）儲存的柴油遭人偷竊。警方到達現場時，兩名嫌犯尚未逃離。

警方看到嫌犯將旅遊中心儲油罐中的柴油，用油泵吸到一輛卡車上的大型燃料容器中。警方調查後，了解嫌犯未經旅遊中心同意，將儲油罐閥門擅自打開，並不打算支付任何費用。嫌犯作案被發現時，已透過偷竊使用的容器裝了近半，估計偷竊約470磅柴油，市值約2716元。

兩名嫌犯分別是奧恰塔（Pablo Jose Huertas Ochaeta）35歲，來自洛杉磯市；拉格若（Eliseo Laglera）21歲，來自杭廷頓公園市。他們涉嫌偷竊被捕，以重大盜竊罪、共謀罪拘押在內陸約翰畢挪以特拘留中心（John Benoit Detention Center）。

警方相信兩名嫌犯屬於更大的偷竊團伙，呼籲民眾提供線索，可電Thermal Sheriff's Station，電話760－863－8990。

洛杉磯 南加

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