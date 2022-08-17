巴市槍殺案 警公布嫌犯畫像

據描述，主要嫌疑人是一名膚色淺的非裔。（巴市警局提供）

洛杉磯 縣巴沙迪那市（Pasadena）5月2日一名居民被槍殺，涉案男子仍然在逃，巴市警方8月15日公布了調查結果的嫌犯合成草圖。

案發當天，巴市警察 在接到911電話，和才剛開始激活使用的「ShotSpotter」槍聲探測系統發出的「槍擊」警報後，在北Fair Oaks街的1700街區作出回應，發現28歲的Eric Lynn Thomas在一處公寓大樓的公共區域遭受多處槍傷。Thomas已經沒有生理反應，他被當場宣布死亡。

據描述，嫌疑人是一名膚色淺的非裔，身高約5呎10吋至6呎1吋，體重在180至200磅之間。案發時，嫌犯身穿淺色運動褲和深色連帽衫。而早些時候的持續調查進展，已經將嫌疑人的車輛識別為白色2016年至2020年款的「現代途勝」，並確定了肖像草圖。

巴市警察局的搶劫/兇殺案部門正在繼續跟進調查線索，鼓勵任何了解這起謀殺案信息的人聯繫該市警方，電話是626-744-4241。有線索的民眾可以通過撥打止罪熱線(800) 222-TIPS (8477)，或使用智能手機 下載「P3 Tips」移動應用程序，或使用網站匿名舉報信息http://lacrimestoppers.org。