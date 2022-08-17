洛市遊民營地 大清理

清除無家可歸者營地，是洛市政府重要的目標之一。圖為示意圖。(CBS）

洛杉磯 時報報導，經過外展工作人員數周的探訪，以及警方最後一刻勸說，相關單位11日著手清理南洛杉磯瓦茲（Watts）十畝無家可歸的營地。這只是新階段的開始，相關單位仍需保持警惕，克服任何潛在問題。

11日上午，推土機將該處三呎高雜草，與無家可歸者留下的衣服、電視、電腦零件等一一堆疊、移走。

代表附近商家和居民的社區活動家梅格納（German Magana）說，清理該市陷入困境並成為鄰里關注焦點的土地，對受壓迫的社區來說是個巨大福音。

該市於1994年購買108街以南和阿瓦隆大道（Avalon Blvd.）以東幾個街區土地，希望重振這個因經濟基礎流失，並受到1992年暴動受創的社區。這項計畫旨在替瓦茲帶來數百個高科技工作崗位，這也是該地區自1970年以來第一次的工業發展計畫。

然而，在長達數十年的官僚主義、權謀拖延，甚至運氣不佳等因素阻撓下，至少有五項開發案夭折，甚至一名開發商，在計畫被接受後不久就去世。

梅格納說，「當社區成員、消防部門、警察 和議會共同努力實現一個目標時，會產生巨大變化。」

然這項計畫，在洛杉磯市消防局用卡車運來推土機後，似乎又看到新的開始。與此同時，該市並對109th Place經常被破壞的圍欄進行維修，這是竊賊經常光顧的入口點。

來自洛杉磯南部無家可歸外展計畫綜合護理系統（HOPICS）的工作人員，也檢查了所有臨時住所，確保當地無家可歸者得到安置。

負責監督清理工作的洛市警局資深主管來瓦（Armando Leyva），告訴留在當地僅剩的兩位無家可歸者，必須離開。消防部門也於12日，在該處設置路障，防止非法進入。

洛市議員Marqueece Harris-Dawson也於當天抵達，了解清理工作等。他在聲明中說，「從長遠看來，仍希望在當地創造一個就業 機會豐富的用途。」