我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

慫恿女兒球場打華女 惹事媽或免入獄

記者李雪／綜合報導
韓宜文從小熱愛籃球，高中加入了球隊作後衛。（Alice Ham在事發後受訪時提供）
韓宜文從小熱愛籃球，高中加入了球隊作後衛。（Alice Ham在事發後受訪時提供）

去年底，一名華裔少女在南加橙縣園林（Garden Grove）女子籃球比賽中，突然遭對方球員毆打，導致這位華裔少女腦震盪。而這一過程正好被場邊看球的觀眾拍下，視頻在網上引起眾怒。根據日前的法庭紀錄，打人少女的母親已要求橙縣高等法院法官將她安置在新的項目中，而該項目允許被告避免入獄。

視頻來源:謝思恬/記者李雪後製

韓宜文從小熱愛籃球，高中加入了球隊作後衛。（Alice Ham在事發後受訪時提供...
韓宜文從小熱愛籃球，高中加入了球隊作後衛。（Alice Ham在事發後受訪時提供）

打人事件中，現場觀眾錄製的視頻可以聽到這位母親對她的女兒喊道，「你最好去打她」；這位母親是46歲的亨特（Latira Shonty Hunt），也是案件被告。亨特的律師Brett Greenfield上個月申請一項審前輕罪轉移計畫，律師在法庭文件中說，他的當事人之前沒有犯罪紀錄。「被告恭敬地請求法院寬恕，被告是兩個女兒的單身母親，在此事件之前，從未被指控或被判犯有刑事罪行」。

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）
華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

他補充說，亨特「幾個月來，一直是全國新聞曝光、嘲笑、種族主義威脅和咆哮的來源，由於暴力威脅的性質，她被迫和孩子一起躲在旅館裡。被告被迫將年幼的女兒帶離學校數月，直到現在她的生活才開始恢復正常」。

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）
華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

Greenfield說，亨特「付出了沉重的代價，並且由於社交媒體的帖子和事件的重播，將永遠受到威脅衝擊的影響」。

他還指出，檢察官表示，如果被告給受害者寫一封道歉信，參加為期十周的憤怒管理課程，然後再次參加青少年體育比賽，並同意受害者的遠離令，他們不會反對。

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）
華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

亨特將於9月14日出庭，她被指控犯有助長未成年人犯罪和毆打罪的輕罪。如果罪名成立，亨特將面臨最高一年的監禁刑期。在亨特慫恿下出拳打華女的女兒，父親是前NBA球員Corey Benjamin，他在賽後不久就在社交媒體上發表聲明，為女兒的行為道歉。

事發時，也就是在園林女子籃球比賽中，一個未中的三分球發生幾秒後，該球員突然揮拳打倒對方球隊15歲的後衛，即華裔女孩韓宜文（Lauryn Ham）。視頻中她當場倒地，裁判趕緊吹響暫停。華裔母親謝思恬（Alice Ham）曾對本報表示，這樣的事情，若是發生在大街上，任何地方，都「絕對是攻擊行為（assault）」，也不應該在體育賽事上發生。她表示若有機會，她希望告訴這位母親「教孩子品格，比教孩子技能更重要」。

華裔 橙縣 華女

上一則

內陸兩男子 偷柴油被捕

下一則

藤校不要求標考成績 耶魯校友狄正倫：大學要的人是激情、奉獻

延伸閱讀

3-8年級州考成績公布 可登入學校帳號查看

3-8年級州考成績公布 可登入學校帳號查看
南加慫恿女兒球場上打華女的母親 擬這樣做避免入獄

南加慫恿女兒球場上打華女的母親 擬這樣做避免入獄
佛州毒癮者三角戀 男殺2人再自戕

佛州毒癮者三角戀 男殺2人再自戕
市府華員會獎學金 陳翠芳頒4華生

市府華員會獎學金 陳翠芳頒4華生
「暑期學習夏令營」結業 盼培養華裔領導者

「暑期學習夏令營」結業 盼培養華裔領導者
吳明曉 獲任皇后區公所公民參與委員

吳明曉 獲任皇后區公所公民參與委員

熱門新聞

南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

2022-08-14 02:20

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞