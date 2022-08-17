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加州公校生免費餐 本學年可續獲兩頓

編譯組／綜合報導
加州將成為全美第一個替公立學校學生提供兩頓免費餐的州。（CBS 8）
加州將成為全美第一個替公立學校學生提供兩頓免費餐的州。（CBS 8）

8月15日起的這一周，又有更多的公立學區開學。洛杉磯時報報導，根據加州在新冠肺炎疫情期間提出的一項倡議計畫，加州所有公立學校學生於本學年，可繼續在學校獲得兩頓免費餐點。

根據加州通用膳食計畫（California's Universal Meals Program），K-12年級公立學校學生，無論父母收入為何，都有資格獲得免費早餐與午餐。洛杉磯聯合學區（LAUSD）正計畫替學生提供免費三餐。

加州是全美第一個替公立學區、縣教育局和特許學校學生制定免費供餐的州，無論學生是否有資格獲得國家學校午餐計畫（National School Lunch Program）的免費或減價餐。

加州去年開始一項通用膳食計畫，聯邦政府承擔大部分費用。今年加州法律要求公立學校（包括特許學校）在每個上學日，替所有學生準備兩份「營養充足的校園餐點），由加州納稅人埋單。

洛杉磯聯合學區表示，超過81%學生來自有資格參加聯邦學校膳食計畫。加州範圍內，預估有六成學生符合資格。

雖然學校在2020年第一波疫情期間關閉，然而許多學區持續通過「家庭第一新冠肺炎應對法」（Families First Coronavirus Response Act.），替學生提供免費膳食。該立法允許美國農業部向全國學校發放豁免，使他們能替不在學校的學童提供免費餐點。

如今，隨著加州啟動強制性通用膳食計畫，父母將確保孩子每日可在學校獲得兩頓免費餐。

洛杉磯聯合學區食品服務部門表示，他們每日膳食內容鈉含量低、不含反式脂肪、硝酸鹽或亞硫酸鹽，如肉丸子、火雞、火腿和奶酪羊角麵包等，且有新鮮水果與蔬菜。

加州 學區 洛杉磯

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