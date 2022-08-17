警察涉性侵演員女友 洛警允處分

35歲女演員和電視製作助理馬修斯（Kelsie Mathews），宣稱前男友、洛杉磯市警局警員羅哈斯（Oscar Rojas）對她性侵。（示意圖，Unsplash.com）

洛杉磯 時報報導，洛杉磯市警局官員紀律問題多年來備受關注。局長摩爾（Moore）2020年批評警局對有問題官員過於寬鬆，洛市長1月表示需改革紀律處分程序。今年3月，洛杉磯市警察 局督察長（LAPD inspector general）發布報告指出，近年來大多數被發現向民眾錯誤開火的警察，並未受到嚴厲懲罰或紀律處分。

也因此，35歲女演員和電視製作助理馬修斯（Kelsie Mathews），與洛杉磯警方合作調查幾個月，擬證明其前男友，洛杉磯市警局警員羅哈斯（Oscar Rojas）對她性侵案，儘管檢察官 最終不對其提出刑事指控，然而洛市警局給她的信，讓她覺得「終於贏了點正義」。但不少人仍認為，內部紀律審視過程仍存在弊端。

2019年3月20日，相關單位收到匿名電子郵件，聲稱羅哈斯在Instagram等社交媒體發布裸體模特兒照片，郵件並稱「他性侵他的前女友。」不久後，內部事務官員出現在馬修斯家門口。起初她很害怕，部分原因是因羅哈斯警告她「沒人會相信我對他的看法。」

但她還是與調查單位合作。她說，她2018年8月與羅哈斯約會，但之後多次嘗試與他分手，但由於複雜的情感原因，兩人形成依戀關係。

根據檢察官報告，馬修斯多次向調查人員強調羅哈斯「雞姦」她，包括強迫她插入一個性玩具導致她流血等。

警方於2020年7月向洛縣檢察長辦公室，對羅哈斯提出三項雞姦罪，檢察官最終得出「沒有確鑿證據證明指控」。

不過，警局內部事務探員告訴馬修斯「他們仍在調查羅哈斯行政紀律」，需她作證。然而，這是一個「保護羅哈斯」的聽證環境。馬修斯作證時，羅哈斯就站在現場盯著她，但羅哈斯作證時，馬修斯卻不允許進入。

內部的聽證，讓馬修斯再次感到受害。幾個月後，馬修斯收到一封信，信中說「調查確定所指控的行為確實發生，羅哈斯會受到紀律處分。」

Peace Over Violence組織吉根斯（Patti Giggans）說，她很驚喜發現洛市警局認真對待馬修斯的說法，但紀律過程缺乏透明度、公平性與公開性。

包括警察工會在內的當前紀律程序支持者，認為聽證會提供公平方式裁決此類指控，不會讓他們不必要的損害聲譽。然要求透明度的倡議者卻認為，此類訴訟應該公開。