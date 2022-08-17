僅2%高中生有實習…移民之子打造PTL 提供多領域機會

史蒂文李 (Steven Li，左)為完成項目的實習生頒發獎學金。（Project Talent Launch提供）

來自巴沙迪那市理工學校（Polytechnic School）的高中生史蒂文李 (Steven Li) ，在2020年創辦了Project Talent Launch（PTL)，這是一個由學生經營的非營利組織，通過和企業與社區組織的密切合作，為高中生提供有意義的實習機會。

史蒂文李表示，有意義的實習經歷能夠在一個人未來的職業發展中發揮重要作用，尤其對於高中生而言，他們需要職業探索的機會，幫助在未來學術和職業道路上做出更明智的決定。在這個想法的激勵下，他設法創立了Project Talent Launch（PTL)，提供高中生一個實習平台。

PTL的首席執行官史蒂文李表示，他出生於移民家庭 ，在美國出生長大，在成長的環境中，深切感受到移民家庭以及社區在美國社會缺乏社交網絡和社會關係的困境，他身邊很多朋友壓根兒沒有實習機會。根據數據統計，只有2%的高中生有實習機會，這個數字讓他覺得很震驚。竟然高中實習機會僅限於少數人，但是實習機會對於高中生來說卻非常重要，因此他決定創辦Project Talent Launch，打破這種固有的遊戲規則，創造一個所有高中生都能獲得實習機會的組織。

PTL為學生提供多個領域的實習機會，包括銷售、市場營銷、管理、科技、政府等多方面，實習周期從兩周到幾個月不等。這些職位的具體介紹都可以在PTL的網站找到，申請者可以通過職位介紹了解自己心儀的實習崗位。Steven認為，無論是否選擇自己真正感興趣的領域，PTL的目標就是確保學生可以從中建立社會聯繫，積累人脈，獲得職業探索。

在尋找實習的過程中，PTL的工作人員全程都會提供指導，每一位完成計畫並獲得積極評價的實習生，都將獲得 1000元獎學金。作為項目實行的第一年，在2021年中，PTL提供了近1萬元的獎學金，與八家企業和社區組織合作，為天普 高中、馬歇爾基礎中學（Marshall Fundamental Secondary School）和亞凱迪亞 高中的學生創造了九個實習機會。金融科技公司 Cheese Financial、巴沙迪那市議員 Felicia Williams、房地產公司 A1 West、Century 21 和 Clarkliving、人工智能公司 Virtualitics、Arroyos 和 Foothills Conservancy 以及 Corral Consulting 贊助了去年度的高中實習機會。

2022年，PTL從 Himalaya Capital、AGBO、GoFundMe 團隊、Idealab 慈善基金會，籌集了超過4萬5000 元，並獲得社會創業孵化器Dragon Kim基金會的資助，用於為高中生提供實習獎學金。

展望未來，他們計畫在學生和成人志願者的幫助下，將業務範圍擴大到聖蓋博谷的更多學校。為了讓學生為未來的工作做好準備，PTL 還將與更廣泛行業的企業和社區組織合作，創造實習機會。

目前Project Talent Launch的2022年夏季實習申請正在進行中，有興趣的高中生可以申請，申請網址：https://www.projecttalentlaunch.org/internship-application。