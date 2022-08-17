「甘十九妹」改編漫畫 「刺客G」 在美打造武俠宇宙

蕭逸之子蕭培寰，希望借助現代國際化的背景，賦予「甘十九妹」嶄新的俠女形象，並在美國打造武俠宇宙。（記者張宏／攝影）

武俠小說 家蕭逸25年前經典武俠劇「甘十九妹」改編成漫畫「刺客G」正式上線。蕭逸之子蕭培寰希望借助現代國際化的背景賦予「甘十九妹」嶄新的俠女形象，並在美國打造武俠宇宙。

當年扮演「甘十九妹」的女演員楊璐，也在線通話。蕭培寰表示，俠女是他父親蕭逸專愛，其父是第一個用俠女方式表達武俠小說的小說家，這部作品前後翻拍四次，為代表性著作。新版漫畫將「甘十九妹」的核心故事元素，帶到 1980年代初期那種貪婪、放縱、流行文化當道，傳統文化消失的戰後時代，以反映今天所處的環境。80年代的世界充滿了機遇與挑戰，紅色轎子變成現代汽車 ，飛鴿傳書變成通訊電話，截然不同的文化元素，將令「刺客G」故事更具活力。

他說，「刺客G」以 Margot Gan為第一人稱視角，情感活動將更加細膩，讀者可隨甘十九妹一起體會復仇之路的情感糾葛。故事會由華人 劇作家編寫，原著大結局非常悲慘，令讀者和劇迷看後五味雜陳，而「刺客G」將會給讀者帶來完全不一樣的創新結局。主創團隊也加入更多國際化元素，讓更多西方觀眾來瞭解中國的武俠文化。

蕭培寰從三歲就看武俠小說，他說，他對中文及中華傳統文化的了解都來自武俠小說。父親很重感情，當年寫完「甘十九妹」時，曾趴在桌子上哭，原因是他幾個重要角色死去。

他從小生長於父親蕭逸的武俠世界中，這些故事的傳奇俠義不僅吸引著中國觀眾，也對好萊塢的影視作品産生深遠影響。他希望能創造一個帶有傳統武俠精神，和東方文化特色的故事宇宙，來填補這個空缺，而中國俠女會是一大亮點，描寫一個中國俠女走向世界的故事。目前他在Kickstarter展開眾籌，希望更多人一起來實現這個夢想。