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ILF峰會 趙小蘭、李昌鈺等近400人與會

【洛杉磯訊】
國際領袖基金會和亞美企業組織聯盟，日前舉辦2022 ILF領導力及企業高峰會議。特邀前美國交通部部長的趙小蘭與會，包括傑出亞太裔企業及社區領袖、企業家，以及國際領袖基金會學員，將近400人出席。（ILF提供）
國際領袖基金會和亞美企業組織聯盟，日前舉辦2022 ILF領導力及企業高峰會議。特邀前美國交通部部長的趙小蘭與會，包括傑出亞太裔企業及社區領袖、企業家，以及國際領袖基金會學員，將近400人出席。（ILF提供）

國際領袖基金會（ILF）和亞美企業組織聯盟（CAABO）日前舉辦2022 ILF領導力及企業高峰會議。特邀嘉賓有馬里蘭州州長Larry Hogan、前美國交通部部長趙小蘭，以及李昌鈺博士，包括傑出亞太裔企業及社區領袖、企業家，以及國際領袖基金會學員，近400人出席，其中不乏來自南加州的人士。峰會同時頒發2022年度人物和公民領袖獎。

這場7月28日在馬里蘭州Annapolis舉行的領導力及企業高峰會議和晚宴，旨在為培養亞太裔下一代傑出領袖。全球頒獎典禮就是表揚亞太裔社區中為其社區提供特殊服務的傑出者。獲獎者也為下一代年輕領袖樹立遵循榜樣，讓他們看到亞太裔在主流社會茁壯景象。

2022年度ILF人物獎授予趙錫成博士（Dr. James S. C. Chao），企業領袖獎由超微電腦公司（Supermicro）總裁兼執行長梁見後（Charles Liang）獲得，公共服務領導獎授予美國駐聯合國大使盧沛寧（Christopher P. Lu）、美國總統副助理暨亞太裔資深聯絡員Erika L. Moritsugu、馬里蘭州眾議員齊麗麗（Lily Qi）。三名公民領袖獎分別授予捷連教育基金會理事長暨聖荷西州立大學榮譽教授陳潤吾（Ray Chen）博士、美國星島日報董事長梅建國、國際領袖基金會休士頓會長暨世界龍岡親義總會榮譽主席劉秀美。

會議包括趙小蘭和國際領袖基金會創辦人董繼玲的爐邊談話，趙小蘭在會上分享天下文化出版的新書「破浪者哲學-船王趙錫成與夫人朱木蘭的人生智慧」。

國際領袖基金會是一個非牟利組織，推動亞太裔社區參與公眾事務，培養領導能力，賦能，在經濟上繁榮。國際領袖基金會的使命是培養具有公共事務思維的未來亞太裔領袖，從2000年創立以來，已為1萬餘名亞太裔學生提供獎學金，領袖人才培育，職場規畫以及德智體群均衡發展等項目。

洛杉磯和橙縣代表團參加2022 ILF領導力及企業高峰會議。（ILF提供）
洛杉磯和橙縣代表團參加2022 ILF領導力及企業高峰會議。（ILF提供）

趙小蘭 馬里蘭州 加州

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