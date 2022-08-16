秦振國競選眾議員起跑 挑戰桑切斯

秦振國15日宣佈競選38區聯邦眾議員全面起跑。（記者楊青/攝影）

核桃市議員秦振國（Eric Ching）15日在羅蘭岡四季廣場競選總部，宣布競選38區聯邦眾議員 決選正式起跑，與民主黨拉丁裔國會眾議員桑切斯（Linda Sanqies）的選戰全面開打。

秦振國表示，如果你不想孩子一出生甚至還沒出生就可能面臨死亡、如果你不想孩子在學校接受變性等激進教育、如果你不想優秀而勤奮的孩子因為膚色進不到理想大學、如果你不想辛辛苦苦奔波勞碌掙到的錢卻被强迫繳納沉重稅賦，並且被迫忍受高通膨和高油價、如果你不願繼續像現在這樣提心吊膽地生活，請和他一起併肩戰鬥，一起爭取贏得今年11月8日的選舉。

來自亞裔各族裔、白人和拉丁裔社區的代表、商賈大佬和民選官員上百人，參加當天的競選啓動儀式。共和黨川普顧問委員會拉丁社區主席Elisa Slidero，專程從亞利桑納赴洛為秦振國站臺，洛縣副檢察官Jonathan Hatami、加州共和黨參眾議員競選人Mitch Clemmons、Jessica Martinez、 Raul Ortiz等也與會站臺。

秦振國15日宣布競選38區聯邦眾議員全面起跑。來自亞裔各族裔、白人和拉丁裔社區的社區代表、商賈大佬和民選官員上百人站臺支持。（記者楊青/攝影）

Elisa Slidero表示，現在無論是國家還是州，都已到了需要新領導的時候，希望共和黨和支持者們發動家人、親朋好友們和秦振國一起戰鬥，打贏11月選戰。

川普白宮亞太顧問委員會主席徐紹欽博士、哈仙達岡華人 協會會長方孝偉律師、世界華人工商婦女企管協會副執行長潘意玲、大洛杉磯旅館協會創會會長楊茂生、前南加州台灣大學校友會暨核桃華人協會會長官慧珍等，均到場表達支持。

秦振國表示，他競選38區聯邦眾議員，是因為這些年看到很多生活不公和社會問題：你的家庭喜得男孩和女孩，這本是大自然給父母的珍貴贈與，但你的孩子卻要在學校接受變性教育，可以自己做主做手術改變性別；你勤奮努力非常優秀的孩子，可能進不了理想的大學，因為你的膚色決定了本來應該屬於你的位置，必須給別的膚色讓位；大學畢業了，工作了，你勤奮工作掙來的收入要應付高稅收、高油價、高通膨，很多人勤奮工作20年，依然難以買到房子安居樂業；即便有幸進入高收入群，你依然會隨時被人監督盯梢，用加倍放大鏡看你是否偷稅漏稅。和很多人一樣，他一生都在勤奮工作，但現在承擔的賦稅一年更重一年。

秦振國表示，大家生活已經相當不易，但還要擔心別人到你家搶劫你，你不僅要保護自己，還要擔心是否會惹上官司反被送進監獄。不久前發生的三名搶匪入屋行搶華人，華人用刀子反擊，最後卻反成為被告。多少暴力犯罪受害人明明無辜受害，最終卻得不到幫助，施害人和罪犯反而得到政府人員、資訊、資源和政策的種種幫助。數年前，黎巴嫩非法移民 為避免遣返，故意開車撞死核桃市晨跑華人，結果只獲判四年半徒刑，出獄後沒有遣返，受害人卻因此人亡家破；兩周前一對華人夫婦在羅蘭岡超市廣場被搶劫勞力士手表，頭破血流卻沒有人敢管。生活中的種種痛苦，你辛辛苦苦為家人奔波，而現在孩子回來卻可以不叫你爸爸媽媽，只是稱呼你的生物性別，情何以堪。

這就是美國的社會現狀，有人用族裔、膚色、收入狀況等分裂人群。但秦振國表示，他相信只要大家團結一致，不分新老移民，無論是年長還是少年，無論什麽族裔，大家聯盟，就可以改變現狀。呼籲今年11月選舉，大家捫心自問，你到底想要什麽？你要支持誰？選擇誰代表你發聲？