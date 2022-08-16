我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

秦振國競選眾議員起跑 挑戰桑切斯

記者楊青/洛杉磯報導
秦振國15日宣佈競選38區聯邦眾議員全面起跑。（記者楊青/攝影）
秦振國15日宣佈競選38區聯邦眾議員全面起跑。（記者楊青/攝影）

核桃市議員秦振國（Eric Ching）15日在羅蘭岡四季廣場競選總部，宣布競選38區聯邦眾議員決選正式起跑，與民主黨拉丁裔國會眾議員桑切斯（Linda Sanqies）的選戰全面開打。

秦振國表示，如果你不想孩子一出生甚至還沒出生就可能面臨死亡、如果你不想孩子在學校接受變性等激進教育、如果你不想優秀而勤奮的孩子因為膚色進不到理想大學、如果你不想辛辛苦苦奔波勞碌掙到的錢卻被强迫繳納沉重稅賦，並且被迫忍受高通膨和高油價、如果你不願繼續像現在這樣提心吊膽地生活，請和他一起併肩戰鬥，一起爭取贏得今年11月8日的選舉。

來自亞裔各族裔、白人和拉丁裔社區的代表、商賈大佬和民選官員上百人，參加當天的競選啓動儀式。共和黨川普顧問委員會拉丁社區主席Elisa Slidero，專程從亞利桑納赴洛為秦振國站臺，洛縣副檢察官Jonathan Hatami、加州共和黨參眾議員競選人Mitch Clemmons、Jessica Martinez、 Raul Ortiz等也與會站臺。

秦振國15日宣布競選38區聯邦眾議員全面起跑。來自亞裔各族裔、白人和拉丁裔社區的...
秦振國15日宣布競選38區聯邦眾議員全面起跑。來自亞裔各族裔、白人和拉丁裔社區的社區代表、商賈大佬和民選官員上百人站臺支持。（記者楊青/攝影）

Elisa Slidero表示，現在無論是國家還是州，都已到了需要新領導的時候，希望共和黨和支持者們發動家人、親朋好友們和秦振國一起戰鬥，打贏11月選戰。

川普白宮亞太顧問委員會主席徐紹欽博士、哈仙達岡華人協會會長方孝偉律師、世界華人工商婦女企管協會副執行長潘意玲、大洛杉磯旅館協會創會會長楊茂生、前南加州台灣大學校友會暨核桃華人協會會長官慧珍等，均到場表達支持。

秦振國表示，他競選38區聯邦眾議員，是因為這些年看到很多生活不公和社會問題：你的家庭喜得男孩和女孩，這本是大自然給父母的珍貴贈與，但你的孩子卻要在學校接受變性教育，可以自己做主做手術改變性別；你勤奮努力非常優秀的孩子，可能進不了理想的大學，因為你的膚色決定了本來應該屬於你的位置，必須給別的膚色讓位；大學畢業了，工作了，你勤奮工作掙來的收入要應付高稅收、高油價、高通膨，很多人勤奮工作20年，依然難以買到房子安居樂業；即便有幸進入高收入群，你依然會隨時被人監督盯梢，用加倍放大鏡看你是否偷稅漏稅。和很多人一樣，他一生都在勤奮工作，但現在承擔的賦稅一年更重一年。

秦振國表示，大家生活已經相當不易，但還要擔心別人到你家搶劫你，你不僅要保護自己，還要擔心是否會惹上官司反被送進監獄。不久前發生的三名搶匪入屋行搶華人，華人用刀子反擊，最後卻反成為被告。多少暴力犯罪受害人明明無辜受害，最終卻得不到幫助，施害人和罪犯反而得到政府人員、資訊、資源和政策的種種幫助。數年前，黎巴嫩非法移民為避免遣返，故意開車撞死核桃市晨跑華人，結果只獲判四年半徒刑，出獄後沒有遣返，受害人卻因此人亡家破；兩周前一對華人夫婦在羅蘭岡超市廣場被搶劫勞力士手表，頭破血流卻沒有人敢管。生活中的種種痛苦，你辛辛苦苦為家人奔波，而現在孩子回來卻可以不叫你爸爸媽媽，只是稱呼你的生物性別，情何以堪。

這就是美國的社會現狀，有人用族裔、膚色、收入狀況等分裂人群。但秦振國表示，他相信只要大家團結一致，不分新老移民，無論是年長還是少年，無論什麽族裔，大家聯盟，就可以改變現狀。呼籲今年11月選舉，大家捫心自問，你到底想要什麽？你要支持誰？選擇誰代表你發聲？

川普白宮亞太顧問委員會主席徐紹欽博士，應邀擔任秦振國競選主席，多年來都在佛羅里達州避暑的夏天，今年特別留在加州指導選戰。他表示，秦振國無論是為人、專業、能力和意願等，都是38區最好的領導人選。秦振國支持合法移民、發展經濟，保持社會傳統和正軌教育。在移民問題上，他支持移民政策，同時認為需要保護邊境。大家晚上睡覺都要檢查自己的房門，避免外人入侵，民眾如此，國為何不同？

秦振國（右）15日宣布競選38區聯邦眾議員全面起跑。川普白宮亞太顧問委員會主席徐...
秦振國（右）15日宣布競選38區聯邦眾議員全面起跑。川普白宮亞太顧問委員會主席徐紹欽博士（左）應邀擔任秦振國競選團隊主席。（記者楊青/攝影）

華人 非法移民 眾議員

上一則

洛縣賓士車竊賊從容行竊被識破還討價還價 視頻全錄

下一則

長堤男海灘散步被搶

延伸閱讀

洛縣賓士車竊賊從容行竊被識破還討價還價 視頻全錄

洛縣賓士車竊賊從容行竊被識破還討價還價 視頻全錄
SB57如實施 必觸動華人神經

SB57如實施 必觸動華人神經
大華台灣美食節 道地口味吃得到還可抽獎

大華台灣美食節 道地口味吃得到還可抽獎
歹徒無視16個攝像頭 砸教會停車場車窗刼財

歹徒無視16個攝像頭 砸教會停車場車窗刼財
羅蘭岡停車場搶案 嫌犯被捕

羅蘭岡停車場搶案 嫌犯被捕
洛縣羅蘭崗大華超市廣場 持槍打劫亞裔的嫌犯被捕

洛縣羅蘭崗大華超市廣場 持槍打劫亞裔的嫌犯被捕

熱門新聞

南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

2022-08-14 02:20
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20
受害者的父親在亞市華人聚集的微信討論群發表言論。（微信截圖）

亞市華人狼師 猥褻10歲女童被捕 家長又恨又悔

2022-08-11 02:20

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增