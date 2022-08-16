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LAX闢新航線 增加飛挪威奧斯陸、德國柏林航班

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯國際機場（LAX）8月陸續開通Norse Atlantic Airways航空從洛杉磯到奧斯陸及柏林的航線。（LAX提供）
洛杉磯國際機場（LAX）8月陸續開通Norse Atlantic Airways航空從洛杉磯到奧斯陸及柏林的航線。（LAX提供）

洛杉磯國際機場LAX）又添新的國際航線。LAX宣布開通Norse Atlantic Airways航空公司洛杉磯飛往挪威奧斯陸的首航，單程票價169元起。同時該航空公司將從8月18日開始每周三班從洛杉磯飛往德國柏林的航班，單程票價138元起。

該航空公司首席執行官Bjorn Tore Larsen表示，他們是一家初創航空公司，在兩個月內已開通四條新航線。這條往返洛杉磯和奧斯陸新的直飛航線，每周三班，執飛飛機採用環保型兩艙（經濟艙和高級艙）波音787 Dreamliner客機。機上提供經濟艙和高級艙兩種選擇。乘客可從票價進行選擇，包括Light、Classic和Plus，這些票價反映他們想要的旅行方式，以及哪些選項對他們來說很重要。 Light票價代表超值選擇，Plus票價包括最大行李限額、兩餐服務、機場和機上體驗及機票的靈活性。

執飛的波音787夢想客機提供輕鬆舒適的旅行體驗，每個座位都包括個人最先進的娛樂體驗。高級客艙提供行業領先的43吋座椅間距和12吋傾斜度，讓乘客在到達目的地時精神煥發。

LAWA首席執行官賈斯汀·埃爾巴奇（Justin Erbacci）表示，LAX很高興增加令人興奮的目的地，從洛杉磯到奧斯陸的直飛航線，是旅客連接歐洲及其他地區的又一個機會。通過在國際航廈提供這些航班，乘客能趁機體驗LAX最新的便利設施。

洛杉磯國際機場 航線 LAX

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