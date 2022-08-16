美劇迷朝聖 洛縣史博館「權力遊戲」展 體驗龍族世界

「龍族前傳」將於8月21日登陸HBO和HBO Max。（NHM官網）

炎炎夏日周末去哪裡？帶著孩子或者家人去探索龍族的奇幻世界。洛杉磯 縣自然歷史博物館 （Natural History Museum of Los Angeles，NHM）和HBO聯合舉辦的「龍族前傳：坦格利安王朝」（House of the Dragon）展覽限時開放。「龍族前傳」是HBO最受歡迎劇集之一「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）的前傳，故事發生在「權力遊戲」200年前的維斯特洛大陸，講述「龍家」坦格利安家族的故事。「龍族前傳」將於8月21日登陸HBO和HBO Max。

占地2500平方英尺的展覽展出了「龍族前傳」中的許多道具，讓劇迷一飽眼福，包括演員們的服裝、龍頭骨、龍蛋和一些古老武器等。最令人驚喜的是，劇中的「鐵王座」也將出現在展覽中，冰與火迷們可以親身體驗坐上王座的滋味。

參觀者可以親身體驗劇中最標誌性的「鐵王座」。（NHM官網）

博物館的企業合作夥伴Suzi Hofrichter認為，這是一個非常有趣的機會，可以讓人們有新的理由參觀博物館並近距離接觸維斯特洛的世界。

展覽中還將包括許多教育元素，例如「權力遊戲」中所使用的「瓦雷利亞語」的教程，學習之後便能像龍母丹妮莉絲坦格利安（Daenerys Targaryen）一樣說出「龍焰」（Dracarys）。

Hofrichter說，堅信將神話轉為科學是一種非常有趣的方式，對於人們來說，這是一個非常有趣的切入點，他們可以參加他們感興趣的展覽，並探索館內的一些恐龍 收藏品，從而激發對歷史科學的興趣。

限時展展出了劇中的多個道具，包括演員的服裝。（NHM官網）

此外，洛杉磯縣自然歷史博物館恐龍大廳常年展出超過300件化石和20具完整的恐龍、古代海洋生物骨架，參觀者可以在這裡看到三具處於不同年齡階段的霸王龍化石骨架，其中最大的一隻名為「托馬斯」（Thomas），是目前已知最完整的霸王龍標本之一。

限時展持續至9月7日，觀眾可以提前在網上購票，成人票15元，學生票12元，3至12歲兒童票價7元，博物館會員以及2歲以下兒童免費，購票請前往洛杉磯縣自然歷史博物館官網https://nhm.org/。