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退休採反向貸款 可靈活理財

記者邵敏／洛杉磯報導
新希望華人互助協會8月14日舉辦「新生活文化講座」。（記者邵敏／攝影）
新希望華人互助協會8月14日舉辦「新生活文化講座」。（記者邵敏／攝影）

為慶祝僑務委員會成立90周年，新希望華人互助協會8月14日（周日），在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「新生活文化講座」，為僑胞提供有關稅務、健康、護理及文化方面的訊息。

講座由僑務委員趙韻梅發起，她表示，最近因兩位摯友不幸患上老年失智症，做出一些不可思議的事情，家人朋友束手無策，感到心痛又無奈，所以決定發起這場講座，為有需要的人提供幫助。

洛杉磯資深會計師及財務保險規畫師汪光中，講述反向抵押貸款（Reverse Mortgage）、房貸信託、財務規畫等信息。汪光中表示，反向貸款無需個人收入，只要擁有房產，可支付保險、產業稅即可。反向貸款沒有月付壓力，可一次性取款或按需取款，靈活運用，「老年人不要認為房屋上有欠款，以後給孩子繼承就是丟臉的事，完全可利用自住屋做反向貸款，過上體面穩定的生活。」

洛杉磯資深會計師汪光中，講述反向抵押貸款、房貸信託、財務規劃等信息。（記者邵敏／...
洛杉磯資深會計師汪光中，講述反向抵押貸款、房貸信託、財務規劃等信息。（記者邵敏／攝影）

汪光中還提及，自去年2月「19號提案」（proposition 19）生效後，子女繼承房產時產業稅將發生改變，民眾需妥善處理這個問題；他還建議年輕人要多利用Roth IRA，因為這是稅後的錢，可以利用這筆錢買房投資等。

福星日間保健中心主任姚舜琳表示，照顧長者是一條漫長的路，保健中心有全方位的專業團隊，可以協助長者獨立且開心自主的生活，延緩或避免入住療養機構；同時也可減輕社會負擔，美國醫療體系費用昂貴，這也是政府願意長期資助日照中心的原因之一。

福星日間保健中心主任姚舜琳表示，日照中心可幫助避免久病無孝子, 達到相愛不相恨。...
福星日間保健中心主任姚舜琳表示，日照中心可幫助避免久病無孝子, 達到相愛不相恨。（記者邵敏／攝影）

姚舜琳說，日照中心可讓家人及照顧者有喘息的時段，能讓家人提供更優質的照顧及長期陪伴，避免久病無孝子， 達到相愛不相恨，「日照中心讓我們安心變老，這條路上不孤單，自在從容迎接老年歲月，需要的不是更多的醫療藥物，而是幸福感，更多與人親密的連結，持續的社會參與，以及追求自主尊嚴的生活。」

張芯芯博士分享家庭故事，講述如何照顧身為患者的丈夫。她認為，一定要重視老年失智症的早期症狀，記憶衰退就是最重要的跡象之一，很多人認為年紀大了記憶自然不好，但如果忘記了非常熟悉的事情，就一定要引起重視，早做檢查早治療。藥物雖無法治愈，但可以減緩惡化速度。

張芯芯博士認為，照顧老年失智症患者，要從對方興趣愛好出發。（記者邵敏／攝影）
張芯芯博士認為，照顧老年失智症患者，要從對方興趣愛好出發。（記者邵敏／攝影）

張芯芯說，照顧病人時，要從對方的興趣愛好出發，「比如我先生喜歡唱歌 ，那音樂對他就很有幫助。此外，與孩子多通電話多交流也很好。」患者的飲食則要以蔬菜、魚類為主，少吃紅肉，睡眠也非常重要。

活動總策畫褚明真（Jenny Chu）主講當天的文化主題，介紹台灣的傳統文化及多元習俗，讓更多人了解有趣的台灣傳統文化特色。全場講座生動有趣，主辦方採用幽默的小品方式引入主講人，博得眾人掌聲不斷。

全場講座生動有趣，博得眾人掌聲不斷。（記者邵敏／攝影）
全場講座生動有趣，博得眾人掌聲不斷。（記者邵敏／攝影）

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