4浣熊夜闖南加華人家戲水 撕爛帳篷疑報復主人噴水

浣熊經常到華人院子玩水。（受訪者提供）

南加洛杉磯縣有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park），一戶華人 家中日前發生讓人哭笑不得的事。先是女主人深夜被後院幾隻動物嚇了一大跳，牠們整齊排隊，一動不動的盯著住戶，在遭到住戶對著牠們噴水後就撕爛帳篷簾子。華人檢查監控視頻後才得知，神祕動物原來是浣熊一家四口。

視頻來源：記者邵敏

華人Jenny的家位於蒙市山上，7月29日晚上10時左右她去院中澆水時，突然發現泳池旁邊角落裡有幾隻黑乎乎的動物，「因為天很黑，那裡沒什麼路燈，根本看不清什麼，就看到一堆全是挺大個的，黑暗中只有眼睛是亮亮的。」Jenny回憶說，這些動物當時離她只有一呎之隔，其中一隻猛然跳了起來，嚇得她趕緊往後跑。等緩過神後，Jenny就用手裡的水槍噴這些動物，對方很快被嚇跑了，不再有動靜，女主人就繼續在院子中澆水。

幾分鐘後，Jenny走到泳池另一邊關水龍頭，因為心存好奇，且那時距離神祕動物出現的地方也有一段距離，Jenny就用手電筒對著那個角落照，這一看她更是嚇呆了，「牠們又出現了，就站在院子石榴樹下面，四個非常整齊地排著隊站在那裡看著我，一動也不動。」

Jenny描述當時的場景就像拍電影 一樣，「牠們很整齊，一整排四隻，一點聲音都沒有。偶爾移動一下腳步，也是輕手輕腳，不發出聲音。」那時Jenny離這些不速之客約十米遠的距離，中間隔著泳池，「我拿手電筒照牠們，因為手電筒有反光，就看見八個小燈泡，其實是四隻動物的眼睛。牠們排成一排盯著我，當時我就在想是不是準備要打架，我趕緊跑回家。」

回屋檢查監控視頻後，Jenny才發現這些動物原來是浣熊。從Jenny提供的視頻中可以看到，牠們先後出現在鐵門外的一棵大樹下，黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人，牠們有時交頭接耳一番，有時又繞著樹轉圈，大概在樹下待了一分多鐘才離去。Jenny表示，這段視頻記錄的是四隻浣熊在遭遇噴水時，嚇得跑到鐵門外，「當時牠們應該是害怕了，就通過鐵門鑽出去，牠們長得很大，不知道怎麼從狹小的縫隙鑽出去，白天我看了一下，原來是在縫隙下挖了個洞。」

一分鐘後，這些浣熊又重新鑽回院子裡，並四個一排站在石榴樹下，這也是女主人澆完水後拿著手電筒看到的場景。確定神祕動物就是浣熊後，Jenny也不再緊張，她說游泳 池邊一直有浣熊腳印，天太熱了，牠們過來玩水，「白天看這些浣熊挺可愛的，一到晚上看不清楚，只看到眼睛時，就很嚇人。」

浣熊在遭到主人噴水後，就撕爛泳池旁邊的帳篷簾子報復。（受訪者提供）

第二天上午，Jenny發現泳池旁邊的帳篷簾子，竟然全部被撕破了，她生氣地說：「肯定是這幾隻浣熊幹的，大概昨晚被噴水後生氣了，把簾子全拆了，四周全都撕爛，我只能扔掉。」