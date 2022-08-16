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輸水管道緊急維修 南加部分地區9月戶外禁澆水15天

洛杉磯訊
停水從9月6日持續至9月20日（Getty Images）
停水從9月6日持續至9月20日（Getty Images）

加州大都會水務局（Metropolitan Water District of Southern California, MWD）表示， 9月6日至9月20日期間將在部分地區進行禁水令，不能進行戶外澆灌，以便對重要的進口輸水管道進行緊急維修。

這項禁水令預計將影響超過400萬人，包括比佛利山（Beverly Hills）、布班克（Burbank）、格蘭岱爾市（Glendale）、長堤（Long Beach）、巴沙迪那（Pasadena）、聖費南多谷（San Fernando Valley）、托倫斯市（Torrance）等城市和中央盆地市政、山麓市政水區、三谷市政水區以及西盆地市政水區的供水地區。這些地區還有600萬居民，只能在其中一天進行戶外灌溉。

「我們需要進行緊急維修，以確保該基礎設施能夠在近期和未來幾年內繼續為南加州服務。」大都會水務局運營經理 Brent Yamasaki 在一份聲明中說「我們不會掉以輕心，但禁止戶外澆灌和灑水是目前所需要的。」

需要維修的管道是36英里的上饋線管道，它將科羅拉多河的水輸送到該地區。今年早些時候在管道中發現洩漏後進行了臨時維修，此後一直以減少的容量運行。MWD 官員設計並開發了一種更持久的解決方案，該管道將於9月6日至9月20日期間關閉，以便進行維修。

MWD 官員表示，在關閉期間，他們呼籲所有居民和企業主停止所有戶外澆水。兩週不澆水可能會導致草坪變黃，但不至於導致植物死亡，MWD提醒民眾，避免在停工前給草坪和植物施肥，在花園裡除草，以便更多的水可以到達植物，並且可以在9月5日進行澆水，此外，添加覆蓋物和遮蔭植物，用太陽布、樹冠帳篷或雨傘也可以幫助植物和樹木保持水分。

MWD 官員表示，在關閉期間，人們還應該考慮在淋浴間放一個水桶來收集水，用於室內植物澆水，還應注意將淋浴時間控制在五分鐘以內，並且不要開著水龍頭洗碗。

預計停水會影響區域（南加州大都會水務局）
預計停水會影響區域（南加州大都會水務局）

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