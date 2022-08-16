抗議剝削 南加兩星巴克鬧罷工

星巴克員工集結抗議 希望獲取參加工會權利。（abc7截圖）

南加 洛杉磯縣雷克伍市（Lakewood）星巴克 員工15日開始，進行為期24小時的罷工，高呼「沒有合同，就沒有咖啡」，抗議星巴克剝削勞工福利 。 星巴克位於南加內陸聖伯納汀諾縣巴士度（Barstow）的分店，當天也發起罷工行動。

雷克伍市燭木街（Candlewood Street）星巴克分店員工，15日早晨圍成抗議線，在高呼口號的同時，表示星巴克涉嫌拒絕為員工提供應有的福利。這場抗議活動是在該分店約30名員工一致投票決定後促成，工會組織者表示，總公司干涉了他們參與工會的權利，並在之後拒絕為他們提供福利，只因他們想要成為工會成員。

星巴克工人聯合組織者暨咖啡師基林 (Tyler Keeling) 表示，公司近期宣布對未加入工會的分店成員提供加薪、病假和心理健康日等福利改進措施，總店希望藉此懲罰有意參加工會的分店，並試圖使用各種福利措施來打壓工會成員。

南加星巴克長堤市（Long Beach）分店於5月帶頭組織工會後，全美已有220多家分店陸續加入工會。

星巴克總店則於15日要求全國勞工關係委員會（National Labor Relations Board，簡稱NLRB）暫停所有分店與工會相關的選舉，以回應總店與工會之間協調不當的指控。並於信中指出，這場選舉有許多問題。

西雅圖總店並表示，官方已對工會支持員工做出特別安排，將會為員工們安排辦公室空間，開放投票以示公平。目前總會也收到不少通過郵件傳遞的選票。

NLRB 發言人布拉多（Kayla Blado）表示，NLRB不對未有決定的案件發表評論，但NLRB機構具有完善流程來處理選舉事務和不公平勞工實踐案件，並將於文件中清楚挑明問題所在，委員會的工作人員及董事會將仔細及客觀地考慮任何問題所在點，以便處理，包括那些尋求加速審查的不公平勞動實踐案件。