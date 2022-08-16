罷免賈斯康 簽名數未過關

（本報檔案照）

洛杉磯縣選務處15日公布洛縣 支持罷免 洛縣檢察長賈斯康（DA George Gascon）簽名審核統計結果，合法簽名數量未能達到56萬6857個的過關門檻。消息一出，支持罷免賈斯康聯盟激烈反彈，正探討是否在法定時限上訴，要求重新檢驗簽名。洛杉磯縣選務處書記Dean Logan，15日宣布洛縣罷免洛縣檢察長賈斯康支持簽名審核統計結束，並公布統計結果：全部共收到71萬5833個支持罷免簽名。根據加州 州長條例（California Government Code）、選舉條例（Elections Code）和法規條例（Code of Regulation）審核所有簽名，其中52萬50個簽名符合法規標準，19萬5783個簽名不符要求，合格簽名數未能達到56萬6857個的過關門檻。

21天內有權要求重核

根據洛縣選務處，此次簽名中，8萬8464人未登記成為選民；重複簽名4萬3593人；登記不同住址3萬2187人；簽名與之前不符9490人；取消簽名7344人；洛杉磯縣以外地址5374人；其他狀況9331人。

根據加州選舉條例11301條和州長條例6253.5條，罷免團體有權在21天內重新檢驗簽名。洛縣罷免賈斯康族裔大聯盟15日表示，正商討下一步行動，包括向法院提告洛縣府和洛縣選務處，故意使用已經廢除的嚴苛法規，取代現行的寬鬆法規檢驗簽名，以及在法定期限内要求重新審核簽名。

上周，就在洛縣各界罷免賈斯康支持簽名核實進入尾聲之際，罷免聯盟向洛縣縣政委員會和洛縣選務處發出長達24頁長信，抗議洛縣選務處沒有使用現行、而是使用2020年之前的嚴格規範審查罷免簽名，同時拒絕接受簽名審核過程監督；兩年來洛縣和加州採用寬鬆的選舉簽名，現在突然從嚴審理的雙重標準。

按洛縣選務處之前的抽樣審核，此次支持罷免的簽名中，不合格率超過22%，大大跌破支持罷免聯盟的眼鏡。

罷免賈斯康各界聯盟抗議說，根據選務處發給簽名審核員工的培訓手冊和審核程序，沒有遵守現行的簽名驗證法律，而是使用了兩年前已經停止使用的嚴格驗證方式。抗議信說，2020年總統大選之前，加州緊急修改簽名驗證指導方針，以確保每張選票都被清點並防止選民被剝奪選舉權。 2022年3月，該指南被加州法律永久化。新指南同樣適用於罷免簽名的審核。

根據新法律，任何簽名驗證分析都從基本假設開始，即假設簽名實際上就是選民的簽名。

如果審查員認為簽名與原始簽名不符，需要有另外兩名獨立的選舉官員，同樣認為有多處可疑或明顯存在差異時，才能拒絕通過使用。

換言之，簽名可能不同的原因有很多，如果有任何合乎邏輯的原因，導致選民簽名可能與選民檔案紀錄不同，則不應拒絕該簽名。

但是，罷免聯盟指出，根據洛縣選務處書記官辦公室提供的紀錄，當前清點罷免賈斯康簽名使用的流程和培訓材料均為過去使用的嚴格標準，例如，如果存在「重複的小差異」，即使存在「大量的普遍相似之處」，簽名也會被認為不合格。

前檢察長憂驗證程序…

洛縣前檢察長庫利上周也向洛縣監委員會發信，表達對罷免案簽名驗證程序的擔憂。他寫道，選民有權參與選舉過程，他們的選票應該在民主制度中得到計算，拒絕簽名實際上是剝奪了選民／請願者的權利。

洛縣地檢署一名檢察官表示，整個洛縣地檢署高達98%的檢察官，簽名支持罷免老闆賈斯康，包括大批的檢察官和警員和民眾，數月來積極發動和收集罷免賈斯康的簽名，罷免行動與去年不可同日而語。但此次簽名審核雙重標準，也是他們想到的。一位檢察官表示，「洛縣政府已控制了一切」。不過也有民眾認為，不登記選民而造成簽名無效是可能的，比如他確實簽名罷免賈斯康，但他確實沒有登記成為選民。不過他認為，如果2020年選舉中對簽名採用寬鬆規定，這次卻改成嚴格審核，政府用心值得檢討。

不少華人民眾表示，在舊金山人成功罷免當地的檢察長後，他們都認為賈斯康下台的日子不遠了，15日公布的結果跌破他們的眼鏡。