耗費15年完成 黃笑生新書「扇搖兩石」 抨擊中美利益集團

黃笑生表示，藉此書展示小人物在大時代背景下的命運沉浮，抨擊利益集團。（黃笑生提供）

南加華人律師黃笑生耗費15年光陰，終完成24萬字的長篇小說 「扇搖兩石」一書。作者表示，藉此書展示小人物在大時代背景下的命運沉浮，抨擊中美兩國利益集團，此書在谷歌圖書上現可以購買。

小說主人公諸葛明是一名往返中美之間的華人律師，故事背景發生在新冠疫情之前，諸葛明負責華夏一家大公司的項目併購、電腦買賣等法律業務，卻因此捲入一場涉及兩國利益集團的鬥爭和糾紛。小說集合法律、商戰、外交、政鬥、人倫的多重跨越，抒寫生離死別的動人哀歌，鋪陳往返美中之間的激越場面，記載一個即將遠去的全球化時代。

華人律師黃笑生耗費15年光陰，終完成長篇小說《扇搖兩石》一書。（黃笑生提供）

黃笑生表示，書名「扇搖兩石」來自南陽臥龍崗武侯祠上的一副對聯：扇搖戰月三分鼎，石黯陰雲八陣圖。講述的是三國時期的諸葛亮上知天文、下知地理、料事如神，但小說中的諸葛明並非諸葛亮，這個小人物是否能撼動兩國利益集團這塊大石頭？另外，黃笑生正在寫作這本長篇小說的英文版，有望今年年底出版，英文書名「A Tale of Two Countries」，靈感來自狄更斯的「雙城記」，描述的都是主人公輾轉兩地的悲歡沉浮。

黃笑生著作此書，希望通過諸葛明這些小人物的命運沉浮、愛恨情仇，批判當今世界各種利益集團的罪惡，顯示兩國權貴的殘忍無情、司法機構的詭詐蠻狠。小說中，主人公的抗爭沒有局限在個人命運中，而是以小見大，展現絕大多數普通人，在利益集團統治大環境下面臨的普遍困境。故事最後，諸葛明心受重創不知去往何處，不解人生意義何在。

書中還描述了諸葛明遇到的兩個女人，一個來自華夏，一個生活在美國，兩個女人有著各自不同的命運，卻似乎又殊途同歸。一個生產銷售毒品 ，一個吸食依賴毒品；一個為錢不擇手段，一個為鎮痛無法自拔。黃笑生認為，兩名女子的背後，一個是30年來華夏人勤勞致富的代表，一個則是發達美國人坐吃山空的縮寫，「30年太平洋兩岸兩個國家國運的錯位，30年華夏人和美國人命運的顛倒，這究竟是東升西降，還是東降西升，不可知。」

黃笑生自2006年開始寫作這本小說，他說大部分創作都是在飛機上完成，「那是一個拎起包說走就走的時代，我到處飛，往返於各國各地之間，初稿就在飛機上寫作，後來再經過大量修改。」

黃笑生說，自己想用文字記錄這個即將遠去的全球化時代，他這樣寫道：過去的20年，是中國飛速發展，美國相對衰落的時代；也是作為個人想要滿足各種慾望，但注定走向清淡和疲軟的小民時代；是渴望巨大成就但又毫無可能的平庸時代；是所有偉人腐爛、所有新聞無聊、所有的信仰都大廈將傾的荒唐時代。

作為一個專門打移民類官司的律師，黃笑生多年來代表投資移民這個群體，隻身對抗美國移民局 和政府，他坦言在面對失敗的時候，不斷告訴自己要堅持以卵擊石，「我第一次失敗，是因為把雞蛋放在了一個法官這裡，我不氣餒，繼續起訴，要把雞蛋放在十個以上的法院，這樣才有希望成功。」黃笑生就像自己筆下的諸葛明，努力與時代命運做最強音的抗爭。