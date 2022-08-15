我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

耗費15年完成 黃笑生新書「扇搖兩石」 抨擊中美利益集團

記者邵敏／洛杉磯報導
黃笑生表示，藉此書展示小人物在大時代背景下的命運沉浮，抨擊利益集團。（黃笑生提供）
黃笑生表示，藉此書展示小人物在大時代背景下的命運沉浮，抨擊利益集團。（黃笑生提供）

南加華人律師黃笑生耗費15年光陰，終完成24萬字的長篇小說「扇搖兩石」一書。作者表示，藉此書展示小人物在大時代背景下的命運沉浮，抨擊中美兩國利益集團，此書在谷歌圖書上現可以購買。

小說主人公諸葛明是一名往返中美之間的華人律師，故事背景發生在新冠疫情之前，諸葛明負責華夏一家大公司的項目併購、電腦買賣等法律業務，卻因此捲入一場涉及兩國利益集團的鬥爭和糾紛。小說集合法律、商戰、外交、政鬥、人倫的多重跨越，抒寫生離死別的動人哀歌，鋪陳往返美中之間的激越場面，記載一個即將遠去的全球化時代。

華人律師黃笑生耗費15年光陰，終完成長篇小說《扇搖兩石》一書。（黃笑生提供）
華人律師黃笑生耗費15年光陰，終完成長篇小說《扇搖兩石》一書。（黃笑生提供）

黃笑生表示，書名「扇搖兩石」來自南陽臥龍崗武侯祠上的一副對聯：扇搖戰月三分鼎，石黯陰雲八陣圖。講述的是三國時期的諸葛亮上知天文、下知地理、料事如神，但小說中的諸葛明並非諸葛亮，這個小人物是否能撼動兩國利益集團這塊大石頭？另外，黃笑生正在寫作這本長篇小說的英文版，有望今年年底出版，英文書名「A Tale of Two Countries」，靈感來自狄更斯的「雙城記」，描述的都是主人公輾轉兩地的悲歡沉浮。

黃笑生著作此書，希望通過諸葛明這些小人物的命運沉浮、愛恨情仇，批判當今世界各種利益集團的罪惡，顯示兩國權貴的殘忍無情、司法機構的詭詐蠻狠。小說中，主人公的抗爭沒有局限在個人命運中，而是以小見大，展現絕大多數普通人，在利益集團統治大環境下面臨的普遍困境。故事最後，諸葛明心受重創不知去往何處，不解人生意義何在。

書中還描述了諸葛明遇到的兩個女人，一個來自華夏，一個生活在美國，兩個女人有著各自不同的命運，卻似乎又殊途同歸。一個生產銷售毒品，一個吸食依賴毒品；一個為錢不擇手段，一個為鎮痛無法自拔。黃笑生認為，兩名女子的背後，一個是30年來華夏人勤勞致富的代表，一個則是發達美國人坐吃山空的縮寫，「30年太平洋兩岸兩個國家國運的錯位，30年華夏人和美國人命運的顛倒，這究竟是東升西降，還是東降西升，不可知。」

黃笑生自2006年開始寫作這本小說，他說大部分創作都是在飛機上完成，「那是一個拎起包說走就走的時代，我到處飛，往返於各國各地之間，初稿就在飛機上寫作，後來再經過大量修改。」

黃笑生說，自己想用文字記錄這個即將遠去的全球化時代，他這樣寫道：過去的20年，是中國飛速發展，美國相對衰落的時代；也是作為個人想要滿足各種慾望，但注定走向清淡和疲軟的小民時代；是渴望巨大成就但又毫無可能的平庸時代；是所有偉人腐爛、所有新聞無聊、所有的信仰都大廈將傾的荒唐時代。

作為一個專門打移民類官司的律師，黃笑生多年來代表投資移民這個群體，隻身對抗美國移民局和政府，他坦言在面對失敗的時候，不斷告訴自己要堅持以卵擊石，「我第一次失敗，是因為把雞蛋放在了一個法官這裡，我不氣餒，繼續起訴，要把雞蛋放在十個以上的法院，這樣才有希望成功。」黃笑生就像自己筆下的諸葛明，努力與時代命運做最強音的抗爭。

小說 移民局 毒品

上一則

1人走在柯汶那軌道 遭火車撞倒

下一則

擁槍vs.控槍 百年立法拉鋸戰

延伸閱讀

南加華人律師花15年完成巨著 抨擊中美利益集團的罪惡

南加華人律師花15年完成巨著 抨擊中美利益集團的罪惡
「中秋是洋節」 歷史老師指源自南韓 網友批數典忘祖

「中秋是洋節」 歷史老師指源自南韓 網友批數典忘祖
第二屆“陽光杯”作文大賽 現正公開接受報名

第二屆“陽光杯”作文大賽 現正公開接受報名
直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長

直播／認論文寫作瑕疵 林智堅致歉宣布退選桃園市長
愛上寫作的暑期

愛上寫作的暑期
華府作協年度寫作工坊 報名8月30日截止

華府作協年度寫作工坊 報名8月30日截止

熱門新聞

南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

2022-08-14 02:20
8月4日在洛杉磯縣屬地區溫莎山發生一起六車碰撞的連環車禍，造成至少六人死亡、八人受傷。（GETTY IMAGES）

洛縣6死8傷車禍肇事者是護士 案發前才和男友吵架

2022-08-07 15:43

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」

鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」