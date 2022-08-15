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Netflix熱捧 華裔新星胡特瑞 一度因華裔及酷兒身分遭遇瓶頸

記者張庭瑜/洛杉磯報導
胡特瑞的劇照之一。（Anderson Group Public Relations提供）
胡特瑞的劇照之一。（Anderson Group Public Relations提供）

一頭率性短髮、帶有朝氣的神情，並時刻笑臉迎人的胡特瑞（Terry Hu）是Netflix熱捧的華裔新星，作為酷兒代表的他，近期因演技受到廣羅大眾肯定喜歡，但私底下的他卻曾一度因華裔及酷兒身分在家庭及演藝事業屢遭遇瓶頸。

出生於曼哈頓的胡特瑞，曾因十分熱愛中國文化，隨祖父母移居中國兩年，並在就讀小學5年級時，發現自己對於表演的熱愛後便積極參與試鏡，他的父母還是希望他走往傳統工作一路，讓他高中畢業後進入洛杉磯加州大學就讀神經科學系，更曾一度踏上物理治療學校。

在就讀研究所的過程中，胡特瑞對於表演的熱愛越來越濃烈，便放手一摶參與ABC 試鏡，也是在那之後獲得了眾多試鏡機會及參與大螢幕前的表演機會。

胡特瑞飾演的新戲殭屍三8月12日上映。（Anderson Group Publi...
胡特瑞飾演的新戲殭屍三8月12日上映。（Anderson Group Public Relations提供）

不但出演Netflix 喜劇「我從未有過」（ Never Have I Ever）第三季中，更將於迪斯尼8月12日（周五）上映的殭屍三（ZOMBIES 3）中出演外星人A-Spen一角，也是迪士尼的第一部採用酷兒作為主要角色的突破性新戲。

對於一路走來的甘與苦，胡特瑞表示，起初進入這個行業時十分艱難，但最難的還是身分的轉換，他從一個學生、朝九晚五的上班族直到現在的演員身分，而且現在還處於身分轉換過程中。而在這行也是有許多很棒的地方，例如挑戰哭戲等情緒戲碼，但還喜歡的是看著觀眾對於自己的作品的熱烈反響。

在閒暇時光，胡特瑞的私人生活也同樣多采多姿，例如對吉他、鋼琴及舞蹈的喜愛，以及積極參與LGBTQIA+社群 、亞太社群和關心心理健康社群等。 

在相對保守的亞太社區裡，胡特瑞提及自己出櫃的過程是始料未及的，自己在七年級時認知並發現到自己是雙性戀，並在尚未作好準備時，父母就由別人口中得知這件消息。此後幾年雖然曾有過一段艱難親子時光，但在近幾年也看到父母逐漸接受的心路歷程。同時，他也想對那些有類似背景的青少年表示，每個人的過程都不太一樣，但人都會隨著時光改變而逐漸接受，現在能做的事就是好好做好自己並努力過好生活。 

談到未來規劃，胡特瑞則對此抱持著開放態度，在談起自己即將上映的殭屍三音樂劇，他說以前的自己從未想過能參與音樂劇中，但在拍攝過程中也逐漸愛上了這項新體驗，也教會了他對任何事抱持開放心態，學習一切的態度，因此對於任何新嘗試都躍躍欲試。

社群 華裔 加州大學

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