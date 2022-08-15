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疫情趨緩 巴沙迪那小學開學氣氛嗨

編譯組／綜合報導
Webster Elementary School 11日開學當天的上課情形。（SCNG）
Webster Elementary School 11日開學當天的上課情形。（SCNG）

洛杉磯縣巴沙迪那聯合學區（Pasadena USD）11日開學，正當家長與學童趕著上課時，教師已經準備好候在門口歡迎大家，雖然第一次上學的新生難免有些緊張，但是隨著新冠疫情趨緩，大家的笑容比擔憂更多。

60歲的教師Arpine Khlopyan已在Daniel Webster小學服務30年，她說，幼兒園第一天總是有些小孩捨不得離開父母，哭聲帶著點焦慮，但是這裡的教職員都喜歡小孩，所以小孩可以安心在這裡上課。

Arpine Khlopyan邊說邊安撫一個男孩，並要他和另位一個小孩並肩進教室。

當然，因為防疫規定放寬，以前只能送小孩到校門口的父母，現在也能陪小孩進學校，然後看著他們的小孩與其他幼兒園的學生相處，教師則一邊安撫小孩，一邊和家長對談，讓雙方都安下心來。最後，家長間也跟小孩間一樣，相處融洽。

33歲的Armine Kvsashnina說，兒子Daniel第一天上幼兒園，雖然他有點緊張，但在老師的照顧下應該OK。她的另一個五年級女兒Angeline也在Daniel Webster上學，但是見到新老師後就沒那麼緊張了。

相對於幼兒園學生，一到五年級的小大人則信心滿滿，開心的和同學聊天，家長則是遠遠旁觀。直到上午7時50分，老師才帶著小學學生進各自的教室，負責幼兒園升小一的教師Candice Cooper Horn，則是開玩笑地要學生跟爸媽say goodbye，還要爸媽別哭哭喔。

校長Kristen Forrest笑說，開學日一切順利，「我想家長會昨晚贊助的冰淇淋應該幫了大忙」。

Daniel Webster 2022-2023學年最特別的是，第一次開設亞美尼亞語課程，因為335位學生中有35%是亞美尼亞裔。語言課是選修，並且針對剛轉小一的學生開班，未來還會加開高年級課程，目標是希望學生能夠同時熟悉兩種語言。中學還想進修亞美尼亞語的，可以就讀Blair中學，該校設有Armenian Academy。

亞裔 疫情 洛杉磯

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