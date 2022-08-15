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台生在美酒店實習 收穫滿行囊：千金難買的經驗

記者張宏/洛杉磯報導
南加州台灣旅館業同業公會13日在「朋那維丘酒店」（Westin Bonaventure Hotel）舉辦第48屆在職訓練營結業儀式。（記者張宏/攝影）
南加州台灣旅館業同業公會13日在「朋那維丘酒店」（Westin Bonaventure Hotel）舉辦第48屆在職訓練營結業儀式。（記者張宏/攝影）

加州台灣旅館業同業公會13日晚在洛杉磯「朋那維丘酒店」（Westin Bonaventure Hotel）舉辦第48屆在職訓練營結業儀式。據悉，該會為了落實「僑民懷故鄉、嘉惠新生代」的信念，經周詳規畫及聯繫國內相關科系，今年再次邀請台灣年輕學子到該會會員經營的酒店學習經營管理課程，實習為期一個多月。

來自大葉大學的張睿驛是第一次來美國。他表示，最開始不太習慣食物，但之後45天過得很快，實習中經歷了多個部門，印象最深的是美國人不吝賜教，樂於分享的做事方式。同時也深刻體驗到美國的職場文化，美國的員工更勇於表達自己的看法，且員工福利更好。

其他學生則紛紛表示，在朋那維丘酒店實習受益匪淺，是一段用錢都很難買到的經驗。

副理事長徐明豐每次都邀請實習生來他的朋那維丘酒店實習。他表示，四個實習生很好很親和，和酒店員工融合得很好，並且很快了解美國的民情和生活狀況，相信這段經歷能為四名實習生未來的職涯提供良好幫助。他鼓勵僑社有更多行號積極效仿，為更多台灣優秀學子提供實習機會。

理事長許清松表示，台灣學子來美的華資旅館實習項目已經十年，之前人數比較多，不方便照顧，理想是六到八個人。今年因為疫情只有四名學員，但更方便安排和學習，期間資金和費用都是副理事長徐明豐資助，且安排兩天到迪士尼樂園遊玩。如果他們以後想繼續從事旅館業可和公會聯絡。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境表示，這個項目進行好幾年，非常有意義，讓台灣年輕人去美國實習見世面，感受西方文化。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永指出，將在27日邀請美西地區25名父親或母親來自台灣，且在美國出生的年輕人參觀旅館，了解旅館業者創業經驗，讓二代子弟了解台灣。

南加州台灣旅館業同業公前會長王政煌等人參與結業典禮，希望未來能夠有更多的台灣學生來美國實地學習，從實處幫助到他們。

旅館 洛杉磯 加州

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