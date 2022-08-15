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攜手防疫 亞美老人服務中心獲表揚

記者蕭迪玉/橙縣柯斯塔梅沙市報導
亞美老人服務中心工作團隊出席表揚晚會。（記者蕭迪玉/攝影）
亞美老人服務中心工作團隊出席表揚晚會。（記者蕭迪玉/攝影）

自2021年初開始，橙縣非營利「亞美老人服務中心」受橙縣衛生局委托，為年長居民注射新冠疫苗，迄今已完成 超過4萬人次新冠疫苗接種記錄，其中包括許多擔任必要工作的郵差、教師、超市員工、公車司機、清潔工等等，獲橙縣工會聯盟(Orange County Labor Federation)選為2022勞工伙伴獎得主，由亞美老人服務中心執行主任王頌茹（Jennifer Wang）代表受獎。

橙縣工會聯盟執行主任Gloria Alvarado表示，今年橙縣工會聯盟年會主題是「攜手向前」(Together We Rise)，年會中特別表揚非營利組織亞美老人服務中心，感謝該中心團隊在疫情中為年長居民、弱勢家庭及工會會員適時提供防疫資源，降低新冠疫情對橙縣所帶來的衝擊。

亞美老人服務中心執行主任王頌茹說，亞美老人服務中心去年1月起，在橙縣疫情最嚴重的聖塔安那市開設新冠疫苗站，首批接受疫苗注射的年長居民中，就包括已退休的工會會員，後來亞美老人服務中心更協助橙縣工會聯盟在超市、餐館及工作場所附近設立新冠疫苗站，提供多語言的防疫資源，以符合社區居民的需求。亞美老人服務中心迄今總共在橙縣各地設立260多個社區疫苗站，服務範圍擴及各族裔居民，並與當地社團組織建立了前所未有的合作關係，有助於今後跨族裔的交流。

亞美老人服務中心執行主任王頌茹代表接受橙縣工會聯盟執行主任Gloria Alva...
亞美老人服務中心執行主任王頌茹代表接受橙縣工會聯盟執行主任Gloria Alvarado頒贈勞工伙伴獎。（記者蕭迪玉/攝影）

橙縣工會聯盟由90多個工會組成，代表超過20萬名會員爭取基本工作權益，並提供相關的教育訓練，會員包括各級政府員工、加州大學職員、醫護人員、公立中、小學教師、藝術及音樂工作者、營建業、運輸業、服務業、餐飲業的基層員工等等。

亞美老人服務中心於1989年由橙縣華裔社區領袖發起創立，以「老吾老以及人之老」為宗旨，在過去30多年中，服務對象從亞裔年長居民擴充到低收入、新移民及難民等弱勢群體，以確保社區成員都能獲得公平的醫療保健及社會資源。

亞美老人服務中心執行主任王頌茹代表接受橙縣工會聯盟執行主任Gloria Alva...
亞美老人服務中心執行主任王頌茹代表接受橙縣工會聯盟執行主任Gloria Alvarado頒贈勞工伙伴獎。（記者蕭迪玉/攝影）

橙縣 疫苗 疫情

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