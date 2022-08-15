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SB57如實施 必觸動華人神經

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近日在加州參議會以一票優勢通過的SB57號法案，將在未來數天內交由州長紐森決定是否簽署通過成為法律。SB57號法案，將允許包括洛杉磯縣、市在內的幾個加州定點市縣開設「毒品安全注射站」。就紐森此前對該法案的態度「very， very open」來看，該法案很可能最終被簽字通過。

該法案一旦上路，勢必又會引起包括加州華人民眾在內的一波反對和抗爭浪潮。而屆時毒品注射站能否順利設立又將是未知數。

在眾多族裔中，華人是最重視社區安全、對搶劫等暴力犯罪也最敏感的族群之一。單從疫情期間反對遊民收容中心就可看出。例如，2021年7月，洛杉磯縣屬地哈仙達岡學區本想出租一處物業作為遊民服務中心，就遭到當地居民強烈反對。反對居民中包括各個族裔，但以華裔居民居多。最終哈岡教委不得不撤銷設置遊民服務中心的計畫。

設立遊民服務中心尚且會遭到眾多華人的反彈，更別說吸引大批癮君子的毒品注射站了。目前SB57法案中是授權加州幾個試點市縣，包括舊金山市、舊金山縣、洛杉磯市、洛杉磯縣、屋崙市（Oakland），雖還不一定會設立在華人聚集的城市，但華人這個時候不出來反對，意味著未來很可能將在聖蓋博、羅蘭岡等華人家門口設立毒品注射站。

「毒品安全注射站」是為了應對注射毒品過量死亡人數的增加而設立的安全注射站，站內有醫務人員的監督，保證毒品注射者的安全。加州每年約有6000人死於毒品注射過量，這相當於加州每年死於車禍及槍擊的人數總和。全美來看，每五分鐘就有一人死於毒品吸食過量，在加州每天平均有16人死於毒品過量。

解決該問題迫在眉睫。那麼毒品安全注射站真的可以解決吸食過量嗎？目前沒有確切的研究證明這一點。即使設立注射站可以起到一點作用，但這並不能從根本上解決問題，還是無法解決鴉片危機和私下交易中的毒品安全問題。保證吸毒者的安全比禁毒要容易許多，但立法者不應捨難而取容易的做法，不解決根本問題。

事實上，SB57法案甚至荒謬地顯而易見。其所保護、關懷的行為，本質上是應該被禁止的，是危害人類健康的行為。為吸毒者建立安全、私密、有尊嚴的場所，這聽起來更像是將吸毒奉為一種生活方式，而不是一種鼓勵民眾去克服的有害行為。

建立毒品安全注射站，也許最冤的是注射站周邊的普通居民。屆時商家、居民的安全將面臨巨大挑戰。為了惠及一小部分吸毒者而犧牲更多民眾的幸福，毒品安全注射站必將被人唾棄。SB57法案一旦被州長簽署通過，包括華人在內的加州民眾，又有一場硬仗要打了。

毒品 加州 華人

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