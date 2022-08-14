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不滿南加大新規 6兄弟會斷絕關係

洛杉磯訊
多個兄弟會曾多次因性侵及吸毒案件引起爭議。（截至unsplash）
多個兄弟會曾多次因性侵及吸毒案件引起爭議。（截至unsplash）

南加大的六個兄弟會12日（周五）晚間宣布與該校脫離關係，並對校方嚴格監控強烈不滿，校方則下達最後通牒，給予一周時間考慮。

目前脫離關係的成員有Kappa Alpha Order、Pi Kappa Alpha、Sigma Alpha Mu、Sigma Chi、Tau Kappa Epsilon和Zeta Beta Tau，讓該校從15個兄弟會縮減為11個。引起兄弟會不滿的新規定包含，聚會期間在往臥室樓梯方向及走廊配置保安，並要求所有成員接受性暴力預防培訓。

南加大於聲明回應，校方對於兄弟會選擇脫離關係而盲從社會主流感到很失望，這一舉措也違反了校方希望對其監督指導的初衷。這些成員們除了對校方極力防止性侵、藥物濫用、處理心理健康及解決未成年人飲酒問題一協議感到惱火，也無法向校方保證不再惡整新生，持續推遲性侵調查等嚴重議題。

南加大校長卡福爾特（Carol Folt）則於2021年秋天承認，校方曾延誤通知校園聯誼會及社區可能發生吸毒及性侵案件一事。而在公共安全部宣布調查指控後，更曾一度讓校內所有社交活動全面停擺。

聲明中也指出，兄弟會這一決定違反了130年的傳統，決定剝奪其社團特權。但校方也表示，儘管不再隸屬校方所管，但他們仍需遵守校園規範，並持續給予學生享有的福祉。

校方發出聲明後，宣布將給脫離團體一周時間考慮，目前這六個兄弟會都無發布任何聲明，南加大將於8月22日開學。 

校內延誤發布的多起性侵及吸毒爭議包括，2021年9月份於Sigma Nu發起的六起吸毒和性侵犯指控，10月份在不同兄弟會中發生的八起性侵及七起吸毒指控。

南加大 兄弟會 性侵

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