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加州社群媒體成癮法案 闖關失敗

編譯組╱沙加緬度12日電
加州社群媒體成癮法案闖關失敗。 （美聯社）
加州社群媒體成癮法案闖關失敗。 （美聯社）

加州立法者11日否決了一項提案。該法案本可以讓州檢察長或其他地方檢察官，針對諸如Instagram和TikTok等一些流行的社群媒體公司，對其故意使用可能導致兒童對其產品上癮的功能進行起訴。這項違法行為最高罰款25萬元。

這是今年加州最受關注的立法之一，因為它可能迫使社群媒體公司做出廣泛的改變，從而影響其平台上的用戶。

支持者說，社群媒體公司對兒童在沉迷於其平台時在心理健康方面產生的傷害視而不見。為了保護兒童不受其影響，有必要製定相關規則。他們說這些平台是為了操縱兒童正在發育的大腦而設計的。

加州有影響力的科技行業努力了好幾個月以挫敗該法案，認為它對改善兒童安全沒有什麽壞作用，同時導致了社群媒體公司禁止所有兒童進入其平台。

法案11日未能通過一個關鍵的立法委員會，這是在州參議院進行投票前的最後一步。目前還不清楚該法案為什麽沒有通過。今年早些時候，該法案已經在州議會和其他立法委員會通過，沒有反對票。

來自聖路易奧比斯波市的共和黨議員坎寧安（Jordan Cunningham）是該法案的提案者，他將法案的失敗歸咎於委員會主席、民主黨州參議員波坦迪諾（Anthony Portantino）。

坎寧安說：「我感到非常失望，法案的死亡意味著少數社群媒體公司將能夠繼續對數百萬加州兒童進行試驗，造成世代的傷害」。

該法案是立法機構中所謂的 「懸念文件」的犧牲品。「懸念文件」是一份必須首先由強大的撥款委員會審查才能在立法機構中進行的法案清單。

經過數周的公開聽證，州議會和州參議院的撥款委員會11日在短短幾個小時內對814項法案進行了表決，期間沒有任何討論或解釋。據追蹤委員會行動的資深說客米奇利（Chris Micheli）稱，投票結束後，有612項法案獲得通過，而有202項法案被擱置在委員會中，這基本上會在今年被扼殺。

立法者們在8月底之前必須通過今年的法案。預計未來幾周的投票包括令在商業用地上建造住房更容易的立法，對槍支和彈藥的銷售徵收新稅，以及允許立法工作人員組建工會的法案。

社群媒體 加州 投票

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