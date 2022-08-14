紐森提解旱對策 農用未省水被批

州長紐森（Gavin Newsom）8月11日發布一項新計畫，計畫內容含括回收廢水及淡化海水等以解緩乾旱危機。（本報檔案照）

隨著全球暖化情況加劇，加州 的乾旱也再次創下紀錄，州長紐森 （Gavin Newsom）於8月11日(周四)發布一項新計畫，計畫內容含括回收廢水及淡化海水等以解緩乾旱危機。

紐森發布的供水戰略共16頁，內文針對加州未來將減少10%水資源的現象提出詳細應對方式，預計2040年加州將因氣溫升高和徑流減少全面減少供水，內文中也強調各地將需加快基礎設施項目、促進保護和升級水系統，以適應日益增長的氣候變化步伐，以確保供給約840萬戶家庭水資源無虞。

紐森於發布會時稱其計畫十分激進，旨為重建獲取、儲存和輸送水方式，以確保後代子孫能夠持續在更熱、更乾燥的氣候中得以繼續以加州為家。

根據數據顯示，加州將在20年內將損失10% 的供水，平均每年損失600萬至900萬英畝每英尺，換算超過州內最大水庫沙斯塔湖（Shasta Lake）的450萬英畝每英尺的容水量。

紐森也將於安提阿市（Antioch）建設海水淡化廠，實施鹹水轉換計畫，並命名曾與他一同角逐州長位置的前洛市長維拉萊構沙（Villaraigosa）為新建設負責人。

這項供水戰略計畫包括將現有地上和地下蓄水能力擴大400萬英畝每英尺、地下水補給量擴大50萬英畝每英尺、加快廢水循環利用項目、建設項目以在暴風雨期間截獲更多水流及淡化海水和含鹽地下水。

計畫中也提到溫室氣體上升所導致的氣溫升高導致大氣平均水分不夠，轉而蒸發河流吸收並增加植物吸收水量，這也是導致乾旱化主因。

州政府官員表示，「無論乾旱還是洪水 ，在極端的氣候變化下，可供給的水將大幅減少，而為了跟上氣候變遷的步伐，加州必須以更智能、更快的腳步跟上供水系統更新，以補充因乾旱所流失的水資源。」

計畫點出，加州曾於2012-16年乾旱期間就出現過極端乾燥和高溫狀況，2020年後再度出現同樣情況代表我們極需注意及採取行動並加強州內供水系統。

州政府官員表示，此戰略的執行基礎建立在州長2020年發布的水度彈性用量組合計畫（water resilience portfolio ）基礎上，將需與地方及聯邦機構進行進一步協調。

「最好的科學告訴我們，我們需要現在就採取行動以適應加利福尼亞的水資源未來。氣候變化意味著乾旱不會像歷史上那樣一次持續兩年。」紐森在聲明中表示，未來美西氣候將會持續極端，加州也會適應過來。

該計畫包含了確切的目標和時間表，例如2040年將鹹水地下水淡化擴大到 84,000英畝每英尺、將加州收集雨水的能力提高50萬英畝每英尺、建立一個地下水補給協調委員會，以幫助實施取水和補充含水層的項目，目前洛杉磯年總用水量是近500,000英畝每英尺。

並指出，「為了抵消氣候變化帶來的蒸發增加和供應減少，加州必須收集，回收和保存更多的水，並合理運用從大風暴中所收集水資源至乾旱時期。」

這份計畫得到了水利機構和農業部門代表的讚揚，同時也引起研究人員及環境倡導者的批評，他們表示，儘管他們同意將重點放在氣候變化上，但這些措施未能解決消耗加州最大份額水資源的農業問題，也未能做出重大改變以造福環境。

自然資源保護委員會自然項目高級主任普爾（Kate Poole）表示，「計畫主旨在提高回收利用、城市雨水收集、效率等方面的緊迫性和關注度，而這些都是好事，但真正需要解決的供水問題在於農業使用高達80% 的供水，如果不從其下手將無法真正解決問題。」

加州目前有14座海水淡化廠和23座轉化鹹水為飲用水工廠，未來州政府會積極找尋更多具成本效益和環境適宜地點設立海水淡化廠。