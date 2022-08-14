聖伯納汀諾警方掃黑逮42罪犯 繳獲16支槍及毒品

警方8月12日在聖伯納汀諾市開展打擊犯罪行動，抓捕了42名罪犯。(Inland News)

8月12日（周五），聖伯納汀諾縣（San Bernardino）警察 局、以及利維多（Rialto）、芳塔那（Fontana）和雷特蘭（Redlands）三市警局的執法人員，聯合在聖伯納汀諾市執行一項名為「SMASH」的逮捕行動。據聖縣警長達倫古德曼（Darren Goodman）稱，這次掃蕩是為了應對「聖伯納汀諾市犯罪團伙活動的增加」。

當局表示，最近一個美麗無辜的8歲女孩在家門前被槍殺，該罪行以及最近的幾起謀殺案都已確定與幫派 有關。警方表示，今年該市已發生50多起凶殺案。周五有80多名執法人員聚集在聖伯納汀諾市，參與掃黑行動。

這次行動總共逮捕了30個重罪犯和12個輕罪犯，並追繳了16支槍。此外，官員還查獲並沒收了三盎司甲基苯丙胺（methamphetamine）、一盎司可卡因（cocaine）和不少的五氯苯酚（PCP）。此外，兩輛被盜車輛也被追回。

古德曼說，他的部門致力於讓幫派成員和其他暴力犯罪 分子離開街頭，並表示他不會讓幫派分子「不受懲罰」地在該市滋事犯罪。

目前尚未公布被捕者的姓名。聖伯納汀諾警察局表示，未來將在全市範圍內開展更多的打擊犯罪行動。