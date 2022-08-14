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高歌震新冠 南加大專盃卡拉OK賽開唱 報名人數破百

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
大專盃卡拉OK歌唱大賽，參賽者一展歌喉。（記者張庭瑜／攝影）
大專盃卡拉OK歌唱大賽，參賽者一展歌喉。（記者張庭瑜／攝影）

加州中國大專院校聯合校友會為慶祝中華民國111年雙十國慶，8月13日舉辦第28屆「大專盃」卡拉OK歌唱大賽，也是自疫情以來首度復辦，大賽獎金總額1萬元。

主辦方今年特以「高歌震新冠，歡唱滿人間」作為主題以慶祝疫情後首次復辦，報名人數堪比往年甚至更加熱烈，人數更一度衝破上百人，也讓初賽不得不以兩天分別舉辦。今年並也特邀眾多歌唱界名人做裁判，包括方碧霞、張張、葉豐、蔡淑女、馬康豪、張富美及李學粹。

而今年度的大專盃歌唱比賽共分為社會長青組、社會青年組及社會雙人組，以不限歌曲內容讓參賽者自由發揮，並由廠商Kingston提供贊助1萬元作為優勝選手們的獎勵，讓參與民眾更是躍躍欲試，個個施展歌喉，展示美聲，並將由13日連續舉辦到14日，共計46首表演曲目。

會長陳啟志笑談自己參賽時發生的趣事。（記者張庭瑜／攝影）
會長陳啟志笑談自己參賽時發生的趣事。（記者張庭瑜／攝影）

南加州中國大專院校聯合校友會會長陳啟志表示，大專院校的歌唱比賽在南加州公信度很高，裁判個個都是專業背景出身，不是娛樂圈就是科班出生，同時也很很感謝一直支持活動的民眾及評審們能讓比賽如期復辦，也希望比賽一切順利。

召集人陳鳳桃表示，在疫情影響下該活動停擺兩年，今年許多同仁從4月開始努力籌備，終於復辦成功，也很謝謝所有支持並幫忙活動的同仁。

大專盃卡拉OK歌唱大賽，評委老師們討論評分規則。（記者張庭瑜／攝影）
大專盃卡拉OK歌唱大賽，評委老師們討論評分規則。（記者張庭瑜／攝影）

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