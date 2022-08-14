教種棉花體驗奴隸史致女抑鬱 非裔母控學校

回顧歷史，美國的棉花種植地背後是一部非裔奴隸的「血淚史」。（取自Upslash)

一名非裔 婦女代表她的女兒對洛杉磯 聯合學區 （LAUSD ）提起了訴訟，聲稱她的女兒因為學校設立了棉花採摘場宣傳非裔奴隸史，遭受到抑鬱情緒的困擾。

這位非裔母親Rashunda Pitts表示，女兒有無法控制的焦慮症，當她想到棉花採摘項目時，她會經歷一陣陣的抑鬱症。

現年14歲的 S.W. 2017年秋季就讀好萊塢的Lauren Span 學校，起初女兒都會熱情地與Pitts分享她上學時的事情，但隨著學期的進行，她的女兒變得悶悶不樂，並將原因歸咎於累了。不久之後Pitts在送女兒上學時看到了校園裡的一片棉花地。

訴狀稱，Pitts對學校為什麼種植棉花地表示困惑，於是她打電話給學校校長討論。校長Brian Wisniewsk熱情地告訴她，S.W. 班上的孩子們正在閱讀廢除黑奴的著名領袖人物道格拉斯（Frederick Douglass）的自傳，而採摘棉花是他在自傳中所寫的經歷之一。Wisniewski 進一步解釋說，種植棉花地是為了讓學生們能夠通過自己採摘棉花來真實地體驗成為奴隸的感覺。

根據訴狀，學校讓她的女兒和其他孩子採摘棉花，以認同非裔奴隸真實生活經歷的行為完全激怒了Pitts，她對這種文化傷害表示失望。

訴狀稱，Pitts的女兒後來向她吐露，她的老師要求學生採摘棉花，以了解成為奴隸的感受，雖然她沒有被迫參與，但她不得不看著其他學生這樣做。