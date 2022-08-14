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加州聖蓋博谷節水論壇 專家獻策 官員重視

記者王若然／艾爾蒙地報導
方樹強為WELL創始人兼主席Victor Griego（左）和山景學區華裔教委吳孟臻（Cindy Wu）（右）頒發賀狀。（記者王若然／攝影）
方樹強為WELL創始人兼主席Victor Griego（左）和山景學區華裔教委吳孟臻（Cindy Wu）（右）頒發賀狀。（記者王若然／攝影）

加州乾旱問題日益嚴重，為使聖蓋博谷地區的民選官員們對節約用水更加重視，非營利組織WELL13日在艾爾蒙地市（El Monte）舉辦「節約用水教育研討會」（Water Education Symposium），不少學區教委、市議員、水利局官員出席，加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong）現場演講。

方樹強指出，加州缺水日益嚴重，州長通過了多項預算解決乾旱問題，包括今年通過28億元預算以及去年通過的50億，加起來近80億元。他說，解決用水依靠城市各階層領導的努力，他讚揚了當天的用水教育論壇，並感謝山景學區（Mountain View School District）華裔教委吳孟臻（Cindy Wu）促成該研討會順利進行。

加州理工前訪問學者盧遂顯被邀請作為主講人之一。（記者王若然／攝影）
加州理工前訪問學者盧遂顯被邀請作為主講人之一。（記者王若然／攝影）

該節水論壇請來了六位專家演講，包括WaterWorks Technology高級助理George Cambero，艾爾蒙地市公共設施經理Don Nguyen，上聖蓋博谷大都會水利局（Upper San Gabriel Valley Municipal Water District）第五區副主席Jennifer Santana，太平洋水質聯合會前主席Mike Mecca等。加州理工前訪問學者盧遂顯介紹了高質量轉化水技術如何改善人體健康的專題。

在演講嘉賓中，Jennifer Santana介紹了加州採取的節水政策。她說，加州已經連續三年為乾旱狀態。美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）8月4日的分析指出，加州已有97%的地區處於乾旱狀態。今年1月至3月是加州歷史上最乾旱的三個月。對此，加州州長紐森頒布行政令，呼籲民眾減少用水20%至30%，加州已有約140個城市和水利局已經開始貫徹這項政令。政令中其他節水措施還包括，禁止對觀賞性的草坪灑水，禁止浪費水等內容。

亞凱迪亞市（Arcadia）副市長鄭博仁（Paul Cheng）也參加了當天的研...
亞凱迪亞市（Arcadia）副市長鄭博仁（Paul Cheng）也參加了當天的研討會。（記者王若然／攝影）

當天參與研討會的有眾多教委、水利局官員，包括亞凱迪亞市（Arcadia）副市長鄭博仁（Paul Cheng）。鄭博仁說，他來參加當天的研討會希望能夠學習用水知識，這是他作為城市決策者應該做的。鄭博仁說，多次聽到市政工作人員提起乾旱和用水問題，市議會也討論多次，他仍想對用水問題有深入了解。他說，自己作為亞市的市民，也想要了解更多用水知識。他說，「我覺得用水問題很大...這是一個需要認真對待的議題。」

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